Kicker admitió que cometió un delito muy grave que lo está pagando

El argentino Nicolás Kicker, suspendido hasta el 23 de enero de 2021 por haber sido encontrado culpable del arreglo de partidos, admitió que “cometió un delito muy grave en el mundo del tenis”, y adelantó que volverá a jugar con el mismo entusiasmo de siempre el próximo año.

“Cometí un delito muy grave en el mundo del tenis, no medí las consecuencias, no me di cuenta, y lo pagué muy caro. Todos cometemos errores, chicos o grandes, en la vida, me estoy haciendo cargo”, confesó Kicker, en una entrevista que concedió al podcast especializado en tenis “Tres Iguales”.

El tenista, de 27 años, fue sancionado el 23 de mayo de 2018 con tres años de suspensión por haber sido encontrado culpable del arreglo de partidos por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU según sus siglas en inglés), y esta semana le rebajaron la suspensión en cuatro meses, de manera que podrá volver a competir el 23 de enero de 2021.

Kicker fue sancionado por el TIU por haber sido encontrado culpable de arreglar los resultados de los partidos de los Challengers de Padova, en Italia, y Barranquilla, en Colombia, ambos en 2015, y fue suspendido para toda competencia en el tenis profesional, en una sanción que le rebajaron en reconocimiento “al apoyo educativo del jugador”, según detalló el fallo del organismo en un comunicado oficial.

Es tenista, quien jugó por última vez en el ATP 250 de Lyon el 21 de mayo de 2018, estará en condiciones de volver al circuito luego de dos años y ocho meses.

“En mi primer contacto con esta gente me dijeron que eran sponsors, me dieron un auto para que pueda moverme por Buenos Aires, me consiguieron pases para jugar Interclubes y demás, hasta que cuando llegué a Barranquilla me revelaron que eran apostadores, me ofrecieron una cantidad de dinero para perder y acepté", explicó el nacido en Merlo, Buenos Aires.

Kicker llegó a ocupar el puesto 78 del ranking mundial de la ATP, su mejor ubicación, en junio de 2017, y un mes antes de la suspensión en 2018 había integrado el equipo de Copa Davis de la Argentina que le ganó a Chile por 3-2 en San Juan.

El en ese momento ascendente jugador, fue citado por el entonces capitán, Daniel Orsanic, y debutó en la Davis ante el chileno Nicolás Jarry (perdió en tres sets) en la serie jugada en tierra cuyana el 6 y 7 de abril de 2018, por la Zona Americana del certamen.

“A los primeros que le conté fue a mis padres. Les costó muchísimo entenderlo porque no tenía la necesidad extrema de hacerlo pero, con 21 años, un hijo pequeño y recién separado, la situación me sobrepasó", aceptó quien a lo largo de su carrera conquistó 10 torneos Futures y 3 Challengers.

El tenista, hincha de Vélez Sarsfield, indicó que volverá a jugar con el mismo entusiasmo en la próxima temporada.

“Me sumó mucho haber entrenado durante mi suspensión con jugadores como Pablo Cuevas o Diego Schwartzman entre otros. Me sirvió para saber dónde estoy parado tenísticamente hablando”, concluyó Kicker, quien adelantó que en su retorno comenzará jugando (torneos) Futures y pedirá algunas invitaciones en challengers.