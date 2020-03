Vadell asume este momento con incertidumbre y angustia

La pausa impuesta en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) hasta el 30 de abril genera un mar de rumores en cuanto a qué pasará con la temporada 2019-2020 que desde el sábado 14 está paralizada. El aislamiento social preventivo y obligatorio se determinó hasta el 31 de marzo sin embargo la Asociación de Clubes (AdC) decidió paralizar su competencia 30 días más.

“Incertidumbre y angustia son las sensaciones que predominan. La ausencia de la adrenalina y la tensión de la competencia me pone ansioso. Creo que esto reciten comienza y todo va a servir para conocerse a uno mismo”, respondió Diego Vadell, entrenador de San Martín de Corrientes, a una serie de respuestas que realizó el portal Básquet Plus.

“Me parece que vamos a necesitar tiempo para normalizar las actividades. Si esto se prolonga, no se va a poder arrancar de un día para el otro”, agregó el DT que está cumpliendo su primera temporada en la institución correntina.

La continuidad de la Liga está en duda. Los propios dirigentes analizan la posibilidad de suspensión o reprogramación pero de mayo en adelante. Sobre este tema, Vadell sostuvo que “hasta no tener alguna certeza es difícil responder”, aunque sentenció: “yo prefiero terminar esta temporada, si fuera posible”.

En un principio, el plantel de San Martín iba a regresar a las prácticas este fin de semana; sin embargo, ante la extensión del parate, no tiene fecha concreta para la vuelta. Además, ya dio de baja a Deion McClenton, en tanto que Jon Fuller y Braian Fitzpatrick tenían pensando dejar el país.

Vadell junto con el resto del cuerpo técnico dijo que “estamos en contacto permanente con los jugadores para que puedan trabajar y mantener la forma en casa”.

Por último habló de cómo pasa el tiempo en su casa mientras dura esta emergencia sanitaria. “Es difícil, porque hay que generarse rutinas y actividades. Leer, cocinar, hablar con amigos y familiares, pensar en diferentes escenarios de regreso a la actividad, analizar lo realizado. No tengo rutina. Por ahora, arranco el día y veo”.