¿El síntoma invisible?: vinculan a la pérdida total de olfato y gusto con el COVID-19

Por Roxana Feldman

especial para ellitoral.com.ar

El COVID-19 tiene en vilo a la población de todo el mundo. Argentina no es la excepción, y cuando se cumplen cuatro días de la Cuarentena Preventiva y Obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández en todo el territorio, Corrientes comunicó que -por ahora- son tres los casos que dieron positivo tras los resultados del hisopado enviados al Instituto Malbrán.

El paciente 0, un hombre adulto llamado Jorge Lobera, confirmó su cuadro a través de su perfil personal de Facebook, aunque llevó tranquilidad a la población dejando en claro que desde que llegó al país estuvo en cuarentena junto a su grupo familiar y su yerno. Lo que llamó la atención de sus declaraciones fue que señaló que el único síntoma que experimentó fue la pérdida total de gusto y olfato. Sin fiebre, tos, ni fatiga muscular, según sus propias palabras.

Pero, ¿qué dicen los especialistas de la salud al respecto?

Hay investigaciones mundiales muy recientes que vinculan a este cuadro con una pista peculiar y muy importante para determinar la infección por coronavirus. Uno de ellos, el de un virólogo alemán llamado Hendrik Streeck quien se trasladó a Wuhan, China, a investigar de fondo la enfermedad en la ciudad donde se originó.

En exposiciones públicas, el especialista contó que mantuvo más de un centenar de entrevistas con pacientes de esta ciudad con COVID-19. Lo llamativo: más de dos tercios de éstos habían percibido la pérdida total de gusto y olfato. “Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave”, ejemplificó.

En otra línea, doctores británicos especialistas en oreja, nariz y garganta, citaron reportes de colegas de todo el mundo donde piden a las personas adultas que hayan perdido el sentido del olfato a que se aíslen preventivamente, aún si no tienen ningún otro síntoma, para evitar la propagación de la enfermedad.

En un artículo publicado anoche por el diario estadounidense, The New York Times, la presidenta de la Sociedad de Rinología Británica, Claire Hophinks, estableció que aislarse preventivamente ante estos cuadros "puede contribuir a atrasar la transmisión y salvar vidas".

Ella y Nirmal Kumar, presidenta de ENT UK, un grupo que representa a doctores de oído, nariz y garganta en Gran Bretaña, emitieron una declaración conjunta instando a los trabajadores de la salud a usar equipo de protección personal al tratar a cualquier paciente que haya perdido el sentido del olfato, y desaconsejaron realizar procedimientos de endoscopia sinusal no esenciales en cualquier persona, “porque el virus se replica en la nariz y la garganta y un examen puede provocar tos o estornudos que exponen al médico a un alto nivel de virus”, cita el paper estadounidense.

Del mismo modo, la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología, publicó el domingo información en su sitio web que dice que la “evidencia anecdótica creciente indica que la pérdida o disminución del sentido del olfato y la pérdida del gusto son síntomas significativos asociados con Covid-19, y que se han visto en pacientes que finalmente dieron positivo sin otros síntomas”

Los síntomas, en ausencia de alergias o sinusitis, deben alertar a los médicos para detectar el virus en los pacientes y "justificar una seria consideración para el autoaislamiento y las pruebas de estos individuos", dijo la academia.

A una similar conclusión arribaron médicos de las áreas de Italia más afectadas por el virus, alertando que la pérdida del gusto y el olfato es una indicación de que una persona “que de otra manera parece saludable”, en realidad está portando el virus y puede estar transmitiéndolo a otras.

Todas estas señales se suman a un estudio de Corea del Sur, donde se han realizado pruebas generalizadas y se determinó “que el 30 por ciento de unos 2,000 pacientes que dieron positivo para el coronavirus informaron haber experimentado anosmia”, es decir falta de olfato.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?