Echan a importante funcionario por violar la cuarentena

Roger Eduardo Gallo Luzzi era hasta anteanoche Director del Ministerio de Desarrollo Social, ya que ayer fue despedido por el gobernador Gerardo Zamora luego de ser detenido manejando por el centro, violando la cuarentena por el coronavirus y sin justificar su presencia en la calle.

Gallo Luzzi fue interceptado por la policía mientras se desplazaba en su vehículo, pasada la medianoche de ayer, en una esquina céntrica de la capital santiagueña.

El ahora ex funcionario de Desarrollo Social de la Provincia no supo explicar ni justificar a los agentes policiales su presencia en esa zona del centro y a esa hora. Fuentes que participaron del operativo indicaron que manifestó haber salido de su casa para “comprar mercadería para su familia”, versión que no convenció a las autoridades ya que el domicilio de Gallo Luzzi está ubicado en el barrio El Vinalar, alejado del centro.