Dar clases por radio, una herramienta para garantizar la educación en áreas rurales

La declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus derivó en la implementación del aislamiento social preventivo que, entre otras medidas, incluyó la suspensión de las clases en los establecimientos educativos. Sin embargo, autoridades y numerosas instituciones escolares trabajan en la implementación de métodos destinados a garantizar que los alumnos sigan aprendiendo. En este contexto, el Colegio Secundario Madre Teresa de Calcuta de Pando realizó ayer una prueba piloto: brindaron una clase por radio. Destacaron el impacto positivo que eso tuvo no sólo en los estudiantes, sino también en los tutores.

A unos 30 kilómetros de San Roque está Colonia Pando. Hasta allí, se trasladaba a dar clases el docente y director de la FM 107.7, Daniel Bruno.

En un salón que alberga a más de 40 alumnos que cursan el cuarto año, dos veces por semana brindaba un taller sobre lenguaje artístico y comunicacional. Sin embargo, tanto él como los estudiantes deben permanecer en sus hogares. Por eso, necesitaban encontrar una forma para seguir desarrollando los contenidos planificados, pero sin que nadie se moviera de sus casas.

Múltiples herramientas fueron y son evaluadas mediante un diálogo que los docentes mantienen a través de un grupo de Whatsapp. Y una de las propuestas que fueron planteadas por esa vía de comunicación fue “la de Daniel Bruno, quien ofreció utilizar la radio que tiene alcance en nuestra zona. Y de esa manera, todos los chicos podrían acceder a los contenidos que se brinden”, expresó la rectora del Colegio Secundario Madre Teresa de Calcuta, Griselda Romero al ser consultada por El Litoral.

Primera experiencia

“Tenemos un grupo de Whatsapp con los chicos pero no todos están. Son alrededor de 30 los que están conectados, pero un grupo queda afuera porque, por ejemplo, en sus casas no tienen acceso a internet. Hay que tener en cuenta que hay zonas rurales donde la señal de telefonía no es buena”, contó Bruno a El Litoral. Tras lo cual añadió que “inclusive les envíe material e intercambiamos información con los chicos. Pero no todos pudieron acceder a eso. Entonces, considerando las circunstancias y que la radio tiene alcance hasta allá, me pareció una buena oportunidad para poner en práctica una idea que hace tiempo la tenía”.

Fue así que Romero y Bruno, previa notificación a las autoridades del área de Educación de la Provincia, acordaron con los alumnos que ayer a las 14.30 tendrían su primera clase por radio. Una experiencia piloto que se transmitió por FM San Roque y que comenzó con las palabras de la rectora de la institución. Ella comentó en qué consistía la propuesta.

Luego, fue el turno de Bruno de desarrollar su clase sobre “el proceso de la comunicación”. Pero no sólo se trató de una exposición de su parte, sino que se generó un feedback con los alumnos y hasta con los tutores.

Es que, “también dos alumnos, por vía telefónica, brindaron información sobre un trabajo que les pedí. Una estudiante habló sobre la prevención del coronavirus y el dengue. Mientras que un alumno se refirió a las consecuencias económicas de este tipo de emergencias”, detalló el docente. Al mismo tiempo agregó que “también respondí consultas de otros chicos del curso que en base a lo que se exponía, realizaban consultas por Whatsapp y se les respondía al aire”.

Sobre la repercusión de la primera clase radial, tanto Romero como Bruno manifestaron estar no sólo satisfechos, sino que además coincidieron en que fue una experiencia enriquecedora. Es que “estuvieron prendidos a la radio los alumnos pero también varios tutores. Y lo sabemos porque nos mandaban mensajes”, destacó la rectora del establecimiento educativo.

Si bien, lo sucedido ayer fue una prueba piloto, los citados docentes manifestaron que podría repetirse. Mientras que Romero no descartó la posibilidad de que pueda implementarse esa vía de comunicación para transmitir los contenidos de otras materias.

“Fue una experiencia maravillosa. En la escuela tenemos una radio escolar pero ahora no podemos usarla debido a la emergencia sanitaria”, afirmó Bruno, quien remarcó: “En lo personal no tengo ningún inconveniente en utilizar FM San Roque como una vía para educar. Además la radio es un medio al cual le tengo un afecto especial porque en las últimas tres décadas de mi vida, de una forma y otra, siempre estuve vinculada a ella”.

Pero “más allá de mi experiencia personal, considero que la radio es un medio masivo que no tiene fronteras y que, en estas circunstancias, es un herramienta muy importante para educar”, concluyó quien a sus 19 años dio por primera vez una clase y también en una escuela rural, la Nº 821 de Arroyo González.

(CC)