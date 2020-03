Johnson ordena la cuarentena total en Gran Bretaña

En pleno avance de la pandemia de coronavirus, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció la cuarentena total para intentar frenar los contagios. Los británicos "solo estarán autorizados a salir de casa" para hacer las compras, realizar ejercicios físicos o ir al trabajo si "es absolutamente necesario", resumió el mandatario al confinar al país por al menos tres semanas.

"A partir de esta noche debo dar a los británicos una instrucción muy simple: deben quedarse en casa ", expresó el primer ministro en un solemne mensaje. Gran Bretaña registró 335 muertos por covid-19 y 6650 casos confirmados, aunque los posibles infectados se estiman en al menos 55.000.

"Lo más importante que debemos hacer es detener la propagación de la enfermedad ", afirmó Johnson en un inusual mensaje televisivo grabado. "Por eso la gente sólo estará autorizada a salir de casa para unos propósitos muy limitados ", agregó.

Estos permisos incluyen hacer las compras "con tan poca frecuencia como sea posible" , un tipo de ejercicio diario como andar o correr -solo o con personas del mismo hogar-, cualquier necesidad médica e ir al trabajo "pero solo cuando sea absolutamente necesario y no se pueda hacer desde casa".

Johnson reconoció que tomó esas medidas contra su voluntad y confirmó que serán revisadas dentro de tres semanas y "suavizadas" si los datos muestran que es posible. El gobierno británico, que fue muy duramente criticado por su estrategia inicial contra el coronavirus, por considerarla laxa, se suma así ahora a otros grandes países europeos como Italia, España y Francia en el confinamiento de su población como medida extrema para intentar frenar la propagación de la pandemia.

Anteriormente, Gran Bretaña había pedido que todo el que pudiera realice su trabajo desde su casa. Luego, se cerraron las escuelas y más adelante, se clausuraron bares, restaurantes y teatros ante la reticencia de muchos británicos a quedarse en casa. Pero el escenario cambió este fin de semana ante la cantidad de personas que acudieron en grupos a parques y playas, ignorando la consigna de evitar el contacto social. "No deben encontrarse con amigos, si les piden que salgan deben decir que no", insistió Johnson y llamó a " no reunirse con familiares que no vivan en su mismo hogar ". "Si no sigues las reglas, la policía tendrá los poderes para hacerlas cumplir, incluso a través de multas y la dispersión de las reuniones", advirtió.

Para asegurarse de que la gente no salga más de lo necesario, el gobierno cerrará de inmediato todas las tiendas que vendan artículos no esenciales, incluida ropa y material electrónico, locales como bibliotecas, parques infantiles y lugares de culto.

