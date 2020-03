¡Un desafío al porvenir!

Germán Wiens

Especial Para El Litoral



Marzo se presenta como un mes especial por los reclamos sectoriales, ante el comienzo anual de muchas actividades, también como un mes de lucha por los derechos de las mujeres y especialmente como un recordatorio del 24 de marzo de 1976, cuando las minorías irrespetuosas y cobardes, escondidas tras los uniformes, irrumpen en la vida de los argentinos, suprimiendo la democracia, usurpando las instituciones, marginando la constitución e ignorando la ley. Se implementó una política de represión ilegal contra todo aquel que pensara distinto, el saldo trágico fue el de miles de desaparecidos, víctimas de torturas, niños robados, exilios, cárcel, campos de concentración….

Toda clase de agravios, calumnias y rumores eran vertidos por los argumentadores del odio y la mentira.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se propone como un día de reflexión y análisis crítico para toda la comunidad en general y especialmente para todos los integrantes de la comunidad educativa, para que las futuras generaciones, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional.

Esta efeméride, que pretende ser un recordatorio en el marco de la Memoria, Verdad y Justicia, que muchos argentinos pregonamos hace muchos años, responde a la voluntad de compartir una reflexión crítica ante los acontecimientos de nuestra historia, que significaron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente traumática. Sin embargo, no sería apropiado, ni coherente con una manera de pensar, abrazada a lo largo de la vida, sino hiciera referencia a la realidad que nos toca vivir.

La Nación madre de todas nuestras ilusiones y esperanzas, atraviesa una situación límite, para algunos hasta desesperante, por la aparición mundial del virus Corona V 19, que hace estragos en la población mundial y que nos ha tocado, también como parte de ese mundo globalizado, soportar. Pocas ocasiones en la vida nos someten a la necesidad de saltar las diferencias y mostrarnos como una sola cosa, como hermanos, codo a codo tratando de salir de la crisis.

No se me escapa que hay quienes pretenden el provecho político en la desgracia y el padecimiento, como también aquellos que especulan económicamente, atacando esa realidad sensible, que el gobierno también debe afrontar en situación muy compleja, con mercados en recesión, devaluaciones globales, bajas en los productos primarios, subas de riesgos, bajas de bonos.

Hoy más que nunca, todos somos uno, el otro es quien nos convoca, debe ser la consigna de unidad. Quienes así no lo comprendan atravesaran la historia como los que defeccionaron, traicionaron, como los que se aliaron a la muerte en provecho propio. Esto que pareciera un imposible, sucede con más frecuencia de lo que pensamos. No producto de una desgraciada pandemia, sino como consecuencia de incomprensibles ambiciones desigualdantes.

La conclusión debe ser que la producción de desigualdades no solo es un concepto económico, sino fundamentalmente ideológico, la lucha por el imperio de una u otra ideología supera todo otro tipo de lucha.

El ejemplo de la pandemia puede parecer horroroso, pero como resultado de sus consecuencias, los gurúes de la “libertad económica”, se dieron cuenta que el mejor sistema de salud es el público. Muchos se dieron cuenta en el propio cuero, me refiero aquellos que con cierta solvencia económica pudieron vacacionar afuera del país y pueden regresar repatriados por la aerolínea de bandera, que llegados con síntomas tuvieron que recalar en la salud pública buscando la solución de su enfermedad.

Que, empleados de la salud, con sueldos paupérrimos, luchan por salvarle la vida. Hay situaciones que afirman las convicciones, que cristalizan las certezas.

Hoy más que nunca debe definirse que el Estado es el que debe dar el marco político a lo social, económico, laboral y sanitario.

Lo inentendible aparece cuando aquellos que ante la evidencia insisten en arcaicas soluciones; mantener privilegios y desigualdades, ya no puede ser considerada como ideología válida. Escuchamos atónitos los argentinos como alguien llegó a decir, que el populismo es más peligroso que el coronavirus.

Semejante afirmación, no sólo debe ser repudiada por la ignorancia sino también por temeraria, repugnante, insolidaria y cuanto otro calificativo se pueda ocurrir ante tremenda barbarie axiológica.

Es posible que, con la salida de la emergencia sanitaria, nos espere una desesperante emergencia económica, no estábamos bien antes del virus, difícil es pensar que vamos a estar igual o mejor después de él. El mundo capitalista va a tratar de salvarse a sí mismo y para ellos nosotros somos la periferia dependiente.

Los fondos buitres nos van a estar esperando al igual que el FMI, solo una Argentina social y económicamente solidaria puede dar respuesta y detener la ruina. Para ello se va a necesitar firmeza en las decisiones, tanto en lo interno, como frente a los acreedores. Los que dejaron el país híper inflacionado, con riesgo a 3 mil hoy se asombran porque el riesgo aumenta o sube el dólar, no es posible tanta hipocresía, debe ser desenmascarada. Sin embargo, lo que acepten la autocrítica y se sumen a la necesaria reconstrucción deben ser bienvenidos. Nos salvamos entre todos o no se salva nadie.

Los acreedores externos deben asumir el riesgo que la ludopatía financiera impone y el FMI su culpa contractual por haber quebrantado las normas. En términos políticos podemos afirmar que, terminamos con la enfermedad productora de desigualdades y desencuentros o corremos el riesgo de que ese “virus” mute y las diferencias produzcan una desenfrenada lucha sin cuartel.

En otros términos, la experiencia puede servir para Organizar la Comunidad con un nuevo y vigoroso Pacto Social o permitir que la grieta nos devore. Juntarnos para derrotar la pandemia, juntarnos para evocar el 24 de marzo, debe servirnos para generar la conciencia que nos imponga convocarnos para resistir y unirnos para triunfar.

No hay lugar para ambigüedades. Muchos, más de los que quisiera me llaman ingenuo, son los pesimistas que ya se sienten derrotados sin empezar, que ven solo el lado oscuro de las cosas, que olvidaron que en el fondo de la caja de Pandora aún queda la esperanza. La batalla cultural es el gran desafío hacia el porvenir.

