“Pity” Martínez: “Me encantaría volver a River dentro de poco”

Gonzalo Martínez pasa la cuarentena en su casa de Atlanta, en Estados Unidos, junto con su familia y con la compañía de su madre, que justo había llegado de vacaciones y la situación global con el coronavirus la obligó a aislarse junto con su hijo.

“Ni a la peluquería puedo ir”, dice entre risas el “Pity” Martínez en una entrevista al diario deportivo Olé. Pero al jugador del Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos, ni la crisis por el Covid-19 lo hace olvidarse de River.

“La gente me manda mensajes todos los días con imágenes del gol a Boca pese a que ya ha pasado bastante tiempo. Entonces a esa jugada la sigo viendo todo el tiempo”, contó el ex jugador de Huracán que no descarta volver rápidamente a River. Además resaltó que extraña mucho a Enzo Pérez, otro mendocino, con quien tiene un gran amistad y que en Estados Unidos “descansa” de la exigencia constante de Marcelo Gallardo, igualmente remarcó que “tener un entrenador como él siempre es bueno”.

“Es difícil poner una fecha porque en el fútbol nunca se sabe, pero si es por mí digo que no falta mucho. Me encantaría volver dentro de poco a River”, dijo el 10 sobre su deseo. Aunque el panorama parece complicado para su regreso ya que la situación económica del país es difícil y porque todavía tiene 3 años de contrato con el Atlanta.

Para pasar el tiempo encerrado el argentino contó que mira muchos documentales, series y películas. Muy poco fútbol, aunque reconoció que miró videos de goles de Lionel Messi y también imágenes de Maradona “porque no lo vi jugar en su momento”.