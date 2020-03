Cequeira sostuvo que “tenemos la cabeza en otra cosa”

El plantel de Comunicaciones vivió un momento especial. Tuvo que realizar una cuarentena preventiva por el coronavirus debido al viaje que realizó Novar Gadson a los Estados Unidos para conocer a su hijo recién nacido. El extranjero estuvo varios días ausentes y volvió a jugar el 8 de marzo cuando el equipo mercedeño venció como local a Regatas 96 a 86.

“Entramos todo el plantel, tanto de Liga como de Liga de Desarrollo en cuarentena (el viernes 13) como él, por el hecho de que más allá de que no presentó ningún síntoma gracias a Dios, fue la ley que cayó sobre nosotros para tener esos cuidados por haber vuelto de un país en riesgo”, relató Luis Cequeira en una nota que brindó a Basquet Plus.

“En el norte la preocupación también es combatir el dengue así que hay que tomar varios recuados, escuchar a los que saben y seguir las instrucciones al pie de la letra”, agregó el base chaqueño.

La Liga Nacional de Básquetbol no tendrá actividad hasta el 30 de abril por determinación de la Asociación de Clubes.

Con los planteles licenciados y en aislamiento, los entrenamientos también fueron cancelados y la vuelta a la competencia es todo un interrogante.

“La verdad, no estoy ni pensando en eso. En mi caso tengo patio, mi esposa es profesora de funcional y tengo algunos elementos para poder trabajar y hacer algo físico pero es mínimo, no es nada que ver con nuestra profesión. La verdad no puedo decir mucho porque tenemos la cabeza en otra cosa, no sabemos cómo va a seguir esto”, comentó.

Por último, a la espera de una reprogramación, agregó: “Cuando venís con varios meses de competencia, de golpe parás y después cuesta arrancar porque el cuerpo tiene que reactivar, pero hoy hay que pensar en que mejore, que avance la situación para bien y esperar a ver cómo sigue todo”.