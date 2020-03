“Mi hija falleció ejerciendo su profesión, un trabajo que debemos honrar”

La preferencia hacia una profesión, muchas veces se despierta de manera prematura en la niñez. Este fue el caso de Susana Vital, una mujer brasileña que persiguiendo el sueño de convertirse en médica se mudó con sus familiares correntinos en 1968. Tras formarse en la ciudad, trabajó por más de una década en diferentes Caps, donde se hizo reconocida por el altruismo que tenía para con sus pacientes.

Esa solidaridad con el tiempo trascendió las fronteras debido a que, en el 2000 ella junto con su esposo correntino Julio Federico Zapata (también médico) decidieron mudarse a Brasil.

Hace unas semanas Susana, ejerciendo su profesión en el Hospital Sancta Maggiore se contagió de covid-19 y, tras una serie de complicaciones por una bronquiolitis crónica, falleció este sábado.

Sus familiares, tanto de Corrientes como de Brasil, en una entrevista con El Litoral la recordaron con afecto y, a pesar del difícil momento que están atravesando, aprovecharon el espacio para reivindicar la vocación de los profesionales de la salud y solicitar a la población que tome todos los recaudos.

“Mi hija era una persona maravillosa, siempre estaba dispuesta a ayudar. Ella se dedicó por completo y murió ejerciendo su profesión, un trabajo que debemos honrar. Les pido a las personas que pueden quedarse en sus hogares, que se cuiden. Esta enfermedad puede afectar a cualquiera, no mira si uno es rico o pobre, todos estamos en el mismo barco”, expresó a El Litoral, Marilene, mamá de Susana.

A pesar del dolor por la partida de su hija, Marilene remarcó la necesidad de que tomar conciencia ante la pandemia que hoy afronta gran parte del mundo. “Muchas personas en Brasil no creen en la gravedad del coronavirus, pero nosotros lo vivimos. Mi hija, tenía diabetes y una bronquiolitis crónica. Cuando se enfermó pensó que era el malestar de siempre, pero cuando empezó con los síntomas graves ya era tarde y los médicos no pudieron hacer nada. Por eso todos deben cuidarse mucho”, señaló Marilene.

Desde Corrientes, el primo de Susana, Juan Víctor Sánchez, la recordó enalteciendo su profesión. “Desde chica su sueño fue ser médica, pero como su país no pudo brindarle el estudio, mediante un intercambio estudió en la Argentina. Ingresó en la Unne de Medicina en Corrientes en 1986, siempre tuvo notas altas y se graduó en 1993”, dijo a este medio.

Cuando hablan de ella, todos recuerdan su solidaridad, dado que cuando trabajaba en el Caps donaba parte de su sueldo a las personas que no tenían para insumos básicos o para medicamentos que necesitaban con urgencia. (MS)