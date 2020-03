Insaurralde: “Estamos en la misma situación que el resto de los clubes”

Rubén Poletti

Desde que el coronavirus es pandemia, expandiéndose por el mundo velozmente, ningún lugar del planeta puede desarrollar sus actividades normalmente. El deporte no es la excepción, y las repercusiones económicas que puede causar a futuro la interrupción de las competencias pueden ser devastadoras para las instituciones deportivas.

“Estamos en la misma situación que el resto de los clubes, con una realidad bastante preocupante por la situación que está viviendo el país y el mundo, con mucha incertidumbre, porque no tenemos un panorama de cuándo esto puede mejorar”, le dijo a El Litoral, Marcelo Insaurralde Benítez, presidente del club Boca Unidos.

La institución aurirroja, que a nivel del fútbol profesional participa del torneo Federal A, mueve una gran cantidad de deportistas en la ciudad. La mayoría se concentran en las amplias instalaciones, ubicadas en el complejo Leoncio Benítez -en homenaje al abuelo de Insaurralde- a la vera de la Ruta 12, en el barrio 17 de Agosto.

“Entre fútbol femenino, chicos de la escuelita de fútbol y el resto de las inferiores, además de hockey, más cestoball y ballet, que se hace en la sede de la avenida costanera, estamos hablando de entre 700 y 800 chicos”, indicó Insaurralde. Esas actividades, desde la semana pasada están interrumpidas a causa del covid-19.

Por esta razón, el movimiento en el club, al igual que en las calles de la ciudad, es prácticamente nulo. “Mantenemos la guardia de vigilancia porque tenemos que cuidar el patrimonio del club, y un mínimo de personal de mantenimiento, que son los que se encargan de los diferentes campos de juego y las instalaciones”, contó el dirigente.

Impacto económico

“Más allá de que hoy estamos muy preocupados por toda la ciudadanía, el mayor daño va a ser por supuesto el económico.

El club se sostiene con los recursos que mes a mes se van recaudando, y al no tener actividad ni competencia no hay ingresos, y lo que se avizora es un corte en la cadena de pagos”, alertó el titular aurirrojo.

Insaurralde señaló que “todavía no hay ninguna medida definida. Cuando pase el feriado comenzaremos a evaluar con la comisión directiva alternativas para buscar que esto impacte lo menos posible”.

Fútbol profesional

En cuanto al Federal A, el presidente, que hace menos de un año asumió en el cargo -fue elegido el 1 de mayo de 2019- indicó que “el plantel está licenciado, cumpliendo en sus casas la cuarentena fijada por el gobierno, en principio hasta el 31 de marzo. La mayoría está en la ciudad, siguiendo las pautas dispuestas por el cuerpo técnico”.

Al igual que el resto de sus pares y profesionales de la salud, Insaurralde piensa que la situación se extenderá. “Esto es como todos dicen día a día, aunque yo creo que se va a prolongar. De ser así vamos a seguir, por supuesto, las medidas que indiquen las autoridades”.

En el mundo, muchos clubes de fútbol y otros deportes han anunciado que realizarán una quita en los haberes de los deportistas, atendiendo a que no ingresan recursos a sus arcas. “Esperamos no llegar a eso, aunque todo va a depender de la evolución de la situación sanitaria que vive el país. Se están tomando algunas decisiones económicas, pero es algo muy prematuro anticipar por ahora una medida de ese tipo”, consideró el dirigente.

“Por ahora no hay ninguna información por parte del Consejo Federal y la AFA. La semana pasada hubo reuniones en Buenos Aires, en los próximos días creo que va a ir surgiendo alguna novedad en ese sentido, con propuestas de los clubes para ver qué medidas se pueden tomar”, agregó.

Insaurralde manifestó que antes de la suspensión del fútbol, “financieramente estábamos en una situación normal, gracias a la buena administración que tenemos, con un retraso mínimo que se da habitualmente en cuanto a lo salarial en el fútbol profesional”.

El equipo

A nivel deportivo, la interrupción del campeonato encontró a Boca Unidos atravesando su peor racha en el Federal A.

El equipo sólo cosechó 2 de los últimos 18 puntos en juego, lo que lo llevó a ocupar la undécima ubicación en la tabla de posiciones de la zona A.

El conjunto aurirrojo está a 6 unidades de los últimos que hoy clasificarían a la segunda fase del torneo. “Estamos preocupados por los resultados que se estaban dando en el torneo. En la segunda parte no nos acompañó en muchos partidos la suerte. Estamos a la expectativa de que en estos siete partidos que restan poder entrar al reducido”, deseó Insaurralde.

“Por ahí hay algunos jugadores que no estaban mostrando su mejor nivel, pero tampoco nos está ayudando en este tramo del torneo la fortuna. No podemos cerrar bien los partidos, por el desarrollo del juego, algunos resultados que se dieron fueron injustos, creo que deberíamos tener unos cuantos puntos más”, opinó finalmente el titular aurirrojo.