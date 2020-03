Analizan medidas y no descartan extender el aislamiento social

El presidente Alberto Fernández analizaba ayer “nuevas medidas” sociales y económicas, en el marco de las políticas adoptadas para afrontar el coronavirus, mientras desde las redes sociales continuó llevando el mensaje de “Quedate en casa” a toda la población.

Desde la residencia de Olivos, Fernández está en “permanente” contacto telefónico con miembros de su gabinete nacional para darle seguimiento al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por decreto de necesidad y urgencia a partir del 20 al 31 de marzo a fin de mitigar la propagación del covid-19 en el país, informaron a Télam fuentes oficiales.

En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró a Télam que “si es necesario extender la cuarentena, el Gobierno la va a extender”, aunque dejó claro que la decisión la tomará el Presidente “en función de la opinión de las autoridades y del comité de expertos” porque “esto va para largo y nos obliga a tomar medidas que son casi de economía de guerra, que tienen que ver con preparar a nuestra sociedad y preparar a la economía para un momento muy particular”.

Por otra parte, en declaraciones a la prensa Fernández se mostró inflexible con quienes no cumplen con las disposiciones de permanecer en sus hogares.

En el marco de las últimas medidas anunciadas para paliar el impacto económico del aislamiento obligatorio dispuesto para contener la propagación del coronavirus, el Gobierno oficializó ayer las medidas de ayuda para trabajadores informales y pequeños monotributistas, y para beneficiarios de prestaciones previsionales, anunciadas el lunes en conferencia de prensa por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Sobre la situación social, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, reiteró, en la misma sintonía que lo expresado por el Presidente de la Nación, que el Gobierno no piensa “en la economía” sino en “salvar vidas” y advirtió que “las dificultades económicas” del país “van a tardar bastante en resolverse”.

En diálogo con radio El Destape, el funcionario reiteró que, entre los objetivos de su cartera, está “sostener los ingresos de las familias, y en este caso entra el tema de que tenemos un 40% de trabajo informal, porque la gente se quedó ahora sin changas y sin su ingreso diario”.

Tras el respaldo recibido por jefes parlamentarios y de los gobernadores, tanto oficialistas como opositores, al tomar la decisión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Fernández analizó ayer con intendentes del conurbano, de todos los colores políticos, la coordinación de la ayuda a esa zona que rodea la ciudad de Buenos Aires y que tiene una población de 13 millones de habitantes.

Allí también estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

En ese contexto recorrió el nuevo hospital “René Favaloro” de la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza donde los obreros “trabajan las 24 horas en tres turnos para que el centro de salud esté listo en 60 días”.