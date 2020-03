“Tumesiguesyotesigo”, la propuesta de los músicos para monetizar sus canales

#Tumesiguesyotesigo es el hashtag mediante el cual artistas de todo el país lanzaron una iniciativa que busca aminorar el impacto económico que deja en el sector la suspensión de espectáculos públicos. La idea es armar comunidades en las que todos tengan su canal de Youtube y se sigan mutuamente para generar tráfico y así monetizar su arte.

“Ante la pérdida de muchos de nuestros trabajos (shows en vivo, clases, filmaciones, grabaciones, etc.) los músicos y melómanos amigos podemos apoyarnos siguiéndonos los canales de Youtube y reproduciendo los videos, así logramos monetizarlos” explican los artistas en una cadena que hace dos días se hizo viral en internet.

La propuesta busca paliar en un pequeño porcentaje las pérdidas económicas que el sector estima que sufrirá en los siguientes meses. Esto requiere que al menos mil personas se unan. Cada una de esas personas debe tener o abrir un canal de YouTube.

Los mil (o más) involucrados deben suscribirse a los canales de los demás para que cada uno pueda darle un valor económico. (Eso se debe a que Youtube va a pagar una pequeñita proporción por cada visita a tus videos). “Esas mil personas deben procurar reproducir los videos de los canales de los demás aunque los dejen ahí andando solos. Llamémosle #tumesiguesyotesigo”, sugirieron.

La cadena comienza con un compromiso: “Yo me comprometo a seguir a todos los que me sigan a mi. Si estás interesado comparte esta publicación o escribe tu canal en los comentarios. Hagamos que las redes trabajen para nosotros ahora que estamos pegados a ellas todo el día.

(No olviden darse seguir también entre todos los que comenten aquí)”

Virtuales

Vale señalar que el sector de los músicos fue uno de los primeros que salió a enfrentar la pandemia desde sus casas y a colaborar con innumerables conciertos virtuales gratuitos. En algunos casos fueron recitales individuales mientras que en otro se trató de festivales. Estos últimos lograron convertirse (tanto a nivel local como nacional e internacional) en una herramienta para difundir música e incluso para sumar seguidores a las redes sociales, pero todavía no se tradujo en dinero.

Paralelamente, desde el Estado confirmaron que contratarán artistas para conciertos online y también anunciaron subsidios tanto para músicos como para artistas de otros sectores.

(VAE)