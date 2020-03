Estados Unidos supera los 52.000 casos, la mitad son en Nueva York

El brote de coronavirus en Estados Unidos no para de crecer y ayer superó los 52.000 casos de infectados, la mitad de ellos en el estado de Nueva York, donde las autoridades claman públicamente y sin éxito por una reacción nacional contundente de aislamiento obligatorio y apoyo financiero al sistema de salud.

La situación se está volviendo tan dramática en Estados Unidos que hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el aumento exponencial de infectados y muertos en el país lo está convirtiendo en el nuevo foco central de la pandemia global. La Universidad Johns Hopkins, una institución que actualiza constantemente la evolución de la pandemia en todo el mundo, informó que los muertos ya superan los 670 en Estados Unidos, más de un tercio solo en el estado de Nueva York.

"Uno de los analistas me dijo: Estábamos viendo venir un tren de cargas directo hacia el país y ahora vemos que es un tren bala, porque así de rápido se están incrementando las cifras", alertó el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo en una conferencia de prensa, citada por la agencia de noticias EFE.

Según explicó, su gobierno estima que "pico máximo (de la pandemia) será más alto de lo previsto" y que llegará antes de lo que pensaban, en los próximos 14 a 21 días, por lo que pidió urgentemente refuerzos al gobierno federal.

Por ejemplo, sus proyecciones pasaron de un esquema con 110.000 camas de hospital a 140.000 camas, un número que no está garantizado hoy día.

Por eso, volvió a hacer un pedido desesperado al presidente Donald Trump.

Cuomo explicó que el estado necesita “30.000 respiradores”. (EN)