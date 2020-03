El COI evalúa “la misma fecha”, pero de 2021, para los Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, adelantó ayer que el Comité Olímpico Internacional (COI) evalúa “los mismos días”, pero del año próximo para realizar los Juegos de Tokio, que ayer fueron postergados en una decisión conjunta con el gobierno de Japón por la pandemia de coronavirus.

La máxima competencia del deporte mundial debía desarrollarse entre el 24 de julio y 9 de agosto próximo y esa será la fecha que intentará respetarse, sin descartar “algún ajuste si fuera necesario”, admitió el titular del COA en una nota con Télam.

En la comunicación del aplazamiento, el COI informó que la reprogramación será “no después del verano (boreal) 2021”, lo que fija un plazo aproximado al año y cuatro meses para reorganizar la competencia olímpica.

“La decisión de postergar me pareció acertada -opinó Werthein- se tomó en conjunto con el gobierno de Japón, porque se entendió que no estaban dadas las condiciones para hacer los Juegos este año”.

El dirigente argentino destacó la “actitud loable” de las autoridades niponas para aceptar la reprogramación de un “proyecto muy complejo” como un Juego Olímpico, que obliga ahora a “poner blanco sobre negro en muchas cosas”.

Esa posición tomada por la administración de Abe Shinzo y el crecimiento del brote de coronavirus a lo ancho del mundo fueron los factores que precipitaron hoy la decisión de aplazar a 48 horas de que el COI estableciera un paréntesis de cuatro semanas para determinar el futuro de la cita en Tokio.

“La predisposición del gobierno de Japón fue muy importante, era necesario llegar a ciertos acuerdos”, explicó desde el punto de vista político.

En cuanto a lo sanitario, Werthein asumió que diferir la fiesta olímpica “era lo que correspondía” porque la prioridad ahora “debe estar en poder superar esta crisis provocada por el coronavirus”.

“Nosotros siempre tuvimos como referencia la voz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fueron ellos lo que venían advirtiendo que la pandemia avanzaba fuerte en nuevos lugares como el continente americano y africano. Cada vez menos atletas estaban en condiciones de entrenar”, advirtió.

Al momento de reconocer las complicaciones que implica la reprogramación, el presidente del COA alertó que la villa olímpica, donde residen los atletas, “está vendida y tiene que ser entregada a sus nuevos dueños”, algo previsto para 2021, pero confió en encontrar una solución.

“Por otra parte, hay sedes de la competencia que podrían no estar disponibles para el año que viene y habrá que resincronizar el calendario de 33 deportes olímpicos, que el año que viene deberán jugar como un campeonato del mundo en una misma ciudad”, explicó.

“Ahora serán los equipos de trabajo específicos los encargados en encontrar la solución. Queda un gran trabajo por hacer, va a tomar mucho tiempo, pero la decisión había que tomarla porque la salud está primero”, priorizó.

Werthein, en el último tramo del diálogo con Télam, aclaró que los deportistas argentinos “ya habían sido informados” sobre la determinación de aplazar los Juegos Olímpicos.

“El nuestro es un Comité Olímpico que trabaja en conjunto con ellos, estamos permanentemente en contacto, nuestros deportistas habían sido informados de esta situación en las últimas horas. Lo que hicimos fue hablar con ellos y explicarles que por un largo período no va a haber condiciones de entrenamiento en Argentina”, dijo.

“La evolución de la pandemia impedirá moverse, desplazarse y entrenar porque sino los atletas estarán expuestos. Ahora deben pensar en cuidar a la familia y no contagiarse”, concluyó.