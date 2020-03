El área monumental de la ciudad renovará su fachada junto a la plaza 25 de Mayo

A fines del año pasado el Gobierno de la Provincia inició importantes obras de revalorización y mejoramiento de la histórica plaza 25 de Mayo, el punto originario de la ciudad de Corrientes tal como la conocemos en la actualidad, y a través de las medidas de protección del patrimonio histórico y arquitectónico, generarán cambios en el solar primigenio de la ciudad. Se trata del punto donde se erigen los edificios más antiguos y tradicionales de la Capital y donde gira la vida administrativa de los correntinos y correntinas, como la Legislatura, la Casa de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, entre otros.

Si bien la historia señala que la ciudad de Corrientes se fundó el 3 de abril de 1588, también explica que el primer solar consolidado es el que actualmente se encuentra definido por las calles 25 de Mayo, Salta, Fray José de la Quintana y Buenos Aires, epicentro del desarrollo urbanístico de la Capital. Siendo el punto de mayor antigüedad, y tras varias iniciativas que no prosperaron, el Gobierno de la Provincia inició a finales del año pasado una ambiciosa obra de revalorización y remodelación de la plaza 25 de Mayo, preservando el espacio verde que se encuentra protegido por leyes nacionales, sumando mayores servicios, comodidades y una remozada fachada.

Si bien hasta el momento las labores se encuentran avanzadas en la primera etapa, se espera que una vez normalizado el ritmo de obras puedan concretarse y sumarse mayores espacios verdes con árboles autóctonos, senderos con luminarias más potentes y acordes, monumentos históricos revitalizados, mayor accesibilidad. Las labores respectan las normativas proteccionistas nacionales vigentes y respetan la traza establecida por las Leyes de Indias que la llevaron a ser nombrada como Monumento Histórico Nacional.

Pero más allá de las obras sobre el espacio verde, desde la Provincia señalaron que se contemplarán intervenciones en la iluminación de las fachadas históricas de los edificios institucionales existentes en el entorno a la importante plaza, como la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Jefatura de Policía, el Rectorado de la Unne, la iglesia de La Merced, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Escuela Sarmiento, entre otras; lo cual reviste aún más de la importancia como solar histórico y patrimonial de la historia de Corrientes.

Según relata la especialista en patrimonio histórico, la arquitecta Ángela Sánchez Negrette, el solar de la plaza 25 de Mayo “es el núcleo fundacional y resume todo lo realizado en la misma -fines del siglo XVI y principios del siglo XVII- la vida urbana giró sobre ese espacio: cabildo, iglesia matriz, convento, familias fundadoras, adyacente al puerto siendo una ciudad portuaria. La construcción más antigua: el Museo de Artesanías (Casa Mecca-1806) y el último edificio estatal: el Ministerio de Hacienda (data de 1947), sintetizan el proceso del colonial al neocolonial”, añade.

A su vez, Sánchez Negrette señala que “el comercio no estuvo presente en ningún momento en el área monumental, de allí su permanencia. Este conjunto único debe ser celosamente cuidado y también su área inmediata para no invadir su paisaje”.

Importancia patrimonial

El solar de la plaza 25 de Mayo cuenta con protección nacional, provincial y municipal desde 1986 y se ubica en el barrio Deportes, junto al barrio Cambá Cuá, uno de los más antiguos e importantes para el desarrollo urbanístico de la Capital. A los alrededores del espacio verde se encuentran otros edificios de importancia arquitectónica e histórica que también serán beneficiados con los trabajos de modernización y revalorización que llevan adelante desde la Provincia.

La Casa de Gobierno es el “máximo exponente de la arquitectura italianizante de la ciudad y de la región”, califica Sánchez Negrette, destacando en la importante representación que tiene, hasta el día de hoy, en cuanto a su función en el sistema republicano. El edificio fue construido entre 1881 y 1886 por el artista Giovanni Coll (el arquitecto más trascendente para la arquitectura de Corrientes de los siglos XIX y XX) y se destaca no solo por su estructura en habitaciones, galerías y patio con su característica fuente central y jardinería.

La especialista remarca que uno de los puntos más destacables del edificio gubernamental es la “Loggia” o galería balcón que se ubica sobre la calle Salta y frente a la plaza, el cual funciona como un palco oficial frente a donde históricamente se realizaron cortejos fúnebres, actos de gobierno, fiestas patrias y conmemoraciones políticas o religiosas.

Otros de los edificios monumentales sobre el solar de la plaza 25 de Mayo, y uno de los que mayores intervenciones recibió en las últimas décadas, es el Palacio Legislativo cuya construcción data de entre 1904 y 1907, pero su estructura actual es de 1927. Cabe destacar que el edificio fue inaugurado con las sesiones ordinarias de abril de 1907 y en su recinto no solo pasaron importantes personalidades de la política correntina, sino también tuvieron lugar la elaboración Constituciones provinciales de 1913, 1949, 1960, 1993 y 2007.

Vale recordar que hasta 1883 donde actualmente se encuentran la Legislatura y la Casa de Gobierno, funcionó la iglesia matriz de la ciudad. Además, en septiembre del año pasado, tras los hundimientos que se registraron en una de las oficinas legislativas, se descubrieron unos pozos de agua y sistemas de desagües que se encuentran siendo investigados por el Gobierno de la Provincia para su preservación.

Sobre la calle 25 de Mayo también se ubican importantes edificios patrimoniales como es el caso del Rectorado de la Unne que data de 1921 y originalmente fue la residencia particular de Carlos Vedoya y era conocida como la Casa Vedoya hasta que en 1957 comenzó a albergar a la casa de altos estudios regional. Se trata de una construcción similar a un petit hotel francés y en su interior se encuentra el primer ascensor que tuvo la ciudad.

En el cruce de las calles 25 de Mayo y Buenos Aires se ubica la iglesia de Nuestra Señora de La Merced cuya construcción data entre 1856 y 1924 y supo reemplazar a la antigua iglesia matriz que se ubicaba en los terrenos donde actualmente están la Casa de Gobierno y la Legislatura. Se trata de un edificio religioso y convento conserva vestigios de muros coloniales, manteniendo galerías laterales abiertas hacia el patio. Años atrás recibió importantes intervenciones de restauración y revalorización, sobre todo en su interior, donde se registraron deterioros.

A los alrededores de la plaza 25 de Mayo también se ubican otros importantes edificios patrimoniales como el caso de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento (erigida entre 1897 y 1898 y a través de su monumentalidad apuntó a ser el símbolo de la importancia de la educación en la sociedad correntina de fines del siglo XIX) y la Jefatura de Policía (construida por el ingeniero Nicolás Heyerdall con un estilo academicista francés que denota el gusto por la arquitectura europea adoptada por la ciudad). (FC)