Detectan un velero y un yate que llegaron de Brasil y amarraron en Olivos y en Tigre

Patrullas fluviales de la Prefectura detectaron la navegación de un velero y un yate que provenían de Brasil. Los tripulantes, todos asintomáticos, fueron puestos en cuarentena en el contexto de la pandemia del coronavirus covid-19.

Según informaron fuentes de esa fuerza de seguridad federales, el primer operativo comenzó cuando una patrulla de la Prefectura localizó al velero navegando por la zona de Tigre. Al ser entrevistados, sus dos ocupantes informaron que viajaban desde Río Grande do Sul, en Brasil, y que habían hecho una escala en La Paloma, en el estado de Rocha, Uruguay.

Los efectivos embarcados se contactaron con la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras y con el Servicio de Emergencias de Tigre, quienes indicaron que, ante la ausencia de sintomatología, los tripulantes debían realizar la cuarentena obligatoria en su domicilio particular, situado en Don Torcuato.

Ante esto, y con la intervención del secretario penal Martín Luciano Poderti, del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, se trasladó a los involucrados hasta su hogar, donde serán monitoreados por las autoridades sanitarias.

Luego se comprobó la llegada al Club Náutico Olivos de un yate procedente de Itajaí, ciudad situada al norte de Camboriú, en el estado brasileño de Santa Catarina. Los dos tripulantes de la embarcación fueron evaluados por un médico del SAME de Vicente Lopez, quien diagnosticó que se encontraban asintomáticos en cuanto a un eventual contagio de coronavirus. Otra vez tomó intervención el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, que ordenó que ambos tripulantes permanecieran en cuarentena en la embarcación.

