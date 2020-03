Alimentación y sanitarios, dos servicios gratuitos que Virasoro brinda a camioneros

En Virasoro, al igual que en muchas poblaciones del interior provincial, está restringido el acceso a la ciudad. Por eso, personas provenientes de otros lugares no pueden entrar ni permanecer allí. No obstante, considerando que numerosos camioneros pasan por la Ruta 14 transportando alimentos y otros elementos esenciales para los habitantes de los más diversos lugares del país, desde el Comité de Crisis local resolvieron brindar asistencia alimentaria y sanitarios a los trabajadores del volante.

“Desde ayer (miércoles) se está sirviendo el almuerzo y la cena. Y a partir de mañana (hoy) también se les dará el desayuno que consistirá en mate cocido y pan”, expresó el viceintendente Darío González al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual fundamentó que si bien en Virasoro también esta limitado el acceso, “en el Comité de Crisis se analizó la situación de quienes sí o sí deben circular por la ruta. Una cuestión que no es menor porque debido a la cuarentena no pueden bajar a comer o asearse en cualquier lugar. Entonces, surgió la idea de trabajar juntos para brindarles esos servicios sin costo y, por supuesto, respetando las medidas sanitarias de protección para ellos, para los empleados municipales y todos aquellos que estamos colaborando en esta situación”.

Así, de común acuerdo, comenzaron a trabajar en un sistema de asistencia a los conductores de camiones, en el cual participan las autoridades, personal municipal, el hospital, concejales y hasta comerciantes.

Sobre esto, González precisó que la mercadería para cocinar la aporta la Municipalidad y los propietarios de distintos comercios donan verduras y carne. En las dos primeras jornadas sirvieron guisos en bandejitas con utensilios descartables, agua y pan. Mientras que hoy cocinarán polenta y, además, incorporarán el desayuno.

Según estimó el Viceintendente, en la primera jornada, sirvieron unas 85 viandas y ayer -hasta la tarde- ya registraron otras 70 porciones.

La distribución está a cargo de agentes comunales, policías, ediles y hasta de los integrantes del Ejecutivo municipal. “Ayer, por ejemplo, estuvo el intendente (Emiliano Fernández) y, ahora, quien te habla. Todos estamos aportando ante esta situación”, afirmó González, quien luego subrayó: “En este contexto, es trascendental que la población cumpla con lo dispuesto en el aislamiento social preventivo”.Aseo personal

También como parte de la asistencia a los camioneros, en Virasoro le brindan la posibilidad de poder asearse en los baños de la terminal de ómnibus. Un lugar que por ahora está cerrado, “por lo cual no hay flujo de personas y se toman todos los recaudos, tanto antes como después, para que los trabajadores puedan ducharse sin que se genere un riesgo sanitario”, destacó el viceintendente de Virasoro. Además de esta asistencia especial para los transportistas, el Municipio sigue brindando asistencia alimentaria a un número considerable de personas y ahora también implementará un plan especial para los trabajadores que no tienen un ingreso mensual fijo. (CC)

Aporte para quienes no tienen ingresos fijos

“Hay pobladores que, por ejemplo, son vendedores ambulantes, ladrilleros o tienen otros tipos de trabajo por el cual viven con el pago que reciben por día. Ahora, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, esas actividades están paralizadas. Por eso, el Municipio resolvió brindarles asistencia alimentaria”, manifestó el viceintendente de Virasoro, Darío González. Sobre cómo se efectivizará ese aporte, explicó a El Litoral que de 8 a 19 estará disponible una línea telefónica 3756-15560755 a la que los trabajadores que no tienen un ingreso fijo deberán enviar sus datos.

Nombre y apellido, DNI y domicilio, de quien está a cargo de la familia, son parte de la información que deberán brindar. A eso deben aclarar cuántos integrantes son menores de edad.

Asimismo, desde la Comuna aclararon que el aporte alimentario no incluye a quienes ya cobran la AUH o que percibirán contribuciones nacionales por la emergencia sanitaria. (CC)