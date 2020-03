Provincia ya tiene reactivos para los análisis locales, con reconfirmación en el Malbrán

Mientras que en provincias como Córdoba debutaron con los primeros análisis, con reactivos que envió Nación, el gobernador Gustavo Valdés comunicó ayer en sus redes sociales que “recibimos los reactivos comprados desde el Gobierno de Corrientes para realizar los estudios de coronavirus”. A diferencia de otras jurisdicciones que fueron priorizadas por el número de casos como Chaco y Santa Fe, los kits fueron comprados y, de acuerdo con lo comunicado por Valdés, ya se empezaron a realizar análisis cuyos resultados se obtendrían en cuatro horas.

Si bien estos estudios se llevarán adelante en el Laboratorio Central, el resultado deberá ser reconfirmado por el Instituto Malbrán. Cabe recordar que así como adelantó la directora del laboratorio, Susana Pisarello, a El Litoral el viernes pasado hubo una capacitación virtual sobre este análisis en la que participaron bioquímicos correntinos.

Cabe destacar que la semana pasada, desde Nación anunciaron que recibieron reactivos y que los mismos, 57 mil unidades, iban a estar llevando de manera progresiva esta semana a diferentes provincias. En este plan de descentralización se encontraban laboratorios de Chaco, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.

“Hemos recibido los reactivos y vamos a hacer análisis del coronavirus en Corrientes. Entonces, dentro de cuatro horas ya tendremos los primeros resultados. Son reactivos de tipo comerciales de Estados Unidos que nos permitirá hacer un primer análisis para luego enviarlos al Instituto Malbrán para reconfirmar”, sostuvo en una conferencia de prensa el gobernador de la provincia.

A la vez, indicó que se podrá sacar “por tanda” los resultados, es decir, que se podrán obtener hasta 40 resultados al mismo tiempo. “Nos da una agilidad muy importante”, sostuvo y agregó que es un “avance” para la salud de la provincia. “Esperamos más reactivos, esto es un primer paso y muy importante. Resolvimos lo del alcohol en gel, vimos cómo se están preparando y, también recorrimos donde será el hospital de campaña, que en caso de ser necesario trabajaremos intensamente en ello pero, la forma de no tener esta necesidad es quedarnos en nuestras casas”, dijo Valdés y remarcó: “Debemos tomar conciencia y que permanezcan en sus domicilios, debemos trabajar para que los chicos no estén en las calles para no llevar el virus al hogar y contagiar a los adultos mayores, esperamos que cumplan el aislamiento social”.

Así como sostuvo el Gobernador, los reactivos están autorizados por la U.S Food and Drug (agencia de gobierno de los Estados Unidos encargada en la regulación de medicamentos y otros) y “permitirán a los profesionales de nuestro laboratorio central obtener resultados más rápidos y así podremos agilizar las medidas precautorias”.

Cabe recordar que el 18 de marzo la provincia adquirió un nuevo equipo para reforzar los que ya tenían en el laboratorio central.

En este marco, El Litoral habló con la directora Susana Pisarello quien sostuvo “como médica puedo decir que el diagnóstico oportuno y, lo antes posible, es fundamental para tomar las medidas sanitarias”. Con este equipo, se podrán realizar hasta 150 determinaciones simultáneamente, lo que amplía el espectro diagnóstico de enfermedades virales, entre ellas el coronavirus.

(CSS)