Remiseros plantean algunas incógnitas sobre el sistema de subsidios para el sector

Tras conocerse que el Gobierno provincial girará a la Comuna los fondos destinado a los trabajadores del volante para que administren los pagos en materia de subsidio por la situación epidemiológica, que derivó en el aislamiento social afectando gravemente la actividad, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes requieren mayor información sobre el padrón que se utilizará para evitar que muchos queden sin recibir el subsidio. Sostienen que el período de habilitación que se debe considerar es de diciembre a marzo porque de lo contrario, habría muchos reclamos.

“La Comuna dio a conocer que el Gobierno de la Provincia va a girar los fondos al Municipio para que sean ellos los que instrumenten los pagos de acuerdo con los padrones, pero para que el pago salga más rápido nosotros hicimos, de manera informal, una sugerencia al Intendente para que mediante un sistema online tengamos cuanto antes ese dinero y no esperar hasta la semana que viene”, comenzó relatando Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, sobre la instrumentación del pago del subsidio de $7.500 dispuesto por el Ejecutivo provincial.

“Consideramos que el pago debe salir antes del lunes o martes como tienen previsto, ya que esta suma era para afrontar estos días que no íbamos a poder trabajar, y ahora la situación es insostenible”, aseguró.

En cuanto a los detalles del comunicado sobre la instrumentación del beneficio dijo que “formalmente a nosotros nadie nos informó nada, nos enteramos por los medios de prensa y se nos hace necesario saber cuál es el padrón con el que se va a manejar la Comuna. Dado que el período de habilitación de los coches es marzo y abril y este trámite quedó truncado por la situación epidemiológica”.

“Y si bien algunos tendrán vencida la habilitación por un mes o días, esto es normal ya que venimos de un enero y febrero muy malos, meses en los que la demanda fue baja y cuando pensábamos que íbamos a repuntar, sucede esta situación y ahora no tenemos demanda. Y si bien el personal de Salud y Seguridad se merecen el reconocimiento por el trabajo que realizan, al otorgarle los pases libres, nos quitaron los clientes que podíamos tener”, detalló Castillo.

En referencia a las diferencias en los padrones indicó que “esperamos que la Comuna no considere las habilitaciones otorgadas en estas semanas, ya que no van a coincidir con el total de trabajadores. Lo ideal sería que se tomen los datos de diciembre a marzo”.

“Queremos información oficial y que el pago sea cuanto antes, porque consideramos que van a haber diferencias en los padrones y muchos van a quedar afuera. Queremos trabajar con nuestro padrón porque el nuestro es el de todos los conductores y el de la Comuna sólo tiene registradosa los conductores que ya habilitaron los coches”, aseveró.

(MNR)