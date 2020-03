Tarjeteros reclamaron claridad en los pagos y también empatía

Luego de la entrega de alimentos, los trabajadores del Estacionamiento Medido informaron que se encuentran muy preocupados por la continuidad de sus fuentes laborales y la asistencia que reciben del Municipio, ya que carecen de información sobre los conceptos que se están abonando por semana.

Alcanzado el séptimo día de aislamiento social por el cual se suspendió el servicio de Estacionamiento Medido a fin de evitar que los trabajadores corran riesgos ante la amenaza del coronavirus, los trabajadores indicaron a El Litoral que “estamos muy preocupados por nuestra situación laboral, su continuidad y la asistencia de la Municipalidad”.

“Ahora, por semana, nos están otorgando 1.500 pesos, pero no nos explicaron en concepto de que es esa suma y tenemos miedo de que cuando llegue la fecha del pago del plus de 3.400 pesos nos informen que esa suma ya se nos fue entregada”, continuó uno de los operadores del sistema de cobro.

“Y si bien nosotros pedimos que se nos abone un plus semanal porque dejamos de cobrar el 40 por ciento de cada hora vendida, actualmente nadie nos informó sobre los detalles o en calidad de qué se nos está entregando ese dinero, y tenemos miedo de que después cuando esperemos el pago de los 3.400 pesos nos informen que ya se nos abonó”.

Mientras que en relación a las dudas del sector manifestaron que “al comienzo, al recibir el dinero, pensamos en que comprendieron la situación en la que nos encontramos, entendieron que tenemos una familia a nuestro cargo, pero hace algunas horas nos informaron sobre la entrega de alimentos a la cual teníamos que ir con bolsos para retirar. Muy alegres nos pusimos, pero lamentablemente nos encontramos con cuatro productos por personas entre las que había una paquete de harina, uno de fideo, uno de arroz, uno de azúcar y un puré de tomate. Pareciera que eso les sobró de la campaña. No sé de donde sacaron que con esas mercaderías podemos comer una semana, eso no nos alcanza para nada”.

Cabe señalar que desde el sector también informaron que hoy se realizará el pago del plus de 1.500 pesos a los trabajadores con terminación de Documento Nacional de Identidad de 0 a 4 en el horario de 8 a 12. Mientras que de 16 a 20 se hará lo propio con los que tienen DNI que finalizan de 5 a 9.