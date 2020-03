Diputados transfiere subsidios a instituciones de salud

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció ayer que el lunes la Cámara baja comenzará a transferir a instituciones de salud el monto correspondiente a los subsidios que percibían los diputados, así como el dinero en concepto de pasajes que los legisladores no utilizaron a raíz del aislamiento social dispuesto por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.

“El lunes empiezan las transferencias a las instituciones de salud, al Malbrán. Le quitamos a los diputados lo que tenían en materia de subsidios y van a ir a las instituciones sanitarias, al sistema de salud público de la Nación”, precisó Massa en declaraciones a CNN Radio.

En ese marco, puso de relieve que la medida fue adoptada a través de una resolución que firmó recientemente y que incluirá, además, el monto correspondiente a los pasajes aéreos que los diputados no utilizaron debido a que no se realizaron sesiones, tras la declaración de la cuarentena obligatoria para contener la expansión del coronavirus.

(AG)