Vuelven a rechazar la excarcelación de Boudou

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 volvió a rechazar ayer un pedido de excarcelación formulado por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou que había alegado que su detención podía agravarse ante el avance de la pandemia del coronavirus.

El juez Daniel Obligado rechazó el planteo y sostuvo, en un fallo, que “la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia por el covid-19 no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación”.

La defensa de Boudou ya había planteado que el ex vicepresidente debía estar libre porque su condena en la causa Ciccone no fue revisada aún por la Corte Suprema de Justicia e hizo un nuevo intento a partir de la emergencia sanitaria declarada por el avance del coronavirus. El TOF 4, que ya se había opuesto a la excarcelación de Boudou, debió volver a expedirse luego de que la Corte Suprema remitiera hacia allí el último planteo formulado por los abogados del ex funcionario, Graciana Peñafort y Alejandro Rua.

La defensa Boudou había solicitado su excarcelación para que saliera del penal y fuera a cumplir en su casa el aislamiento social, tras considerar que su condena no está firme porqueno fue revisada por la Corte Suprema de Justicia.

