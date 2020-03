Coronavirus en Argentina: murió un hombre en Mar del Plata

Una segunda muerte por coronavirus​ en Mar del Plata se produjo este sábado por la mañana. Se trata de un hombre de 51 años que se encontraba con estrictos cuidados y con asistencia respiratoria en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Pueyrredón. Sus familiares permanecieron asintomáticos.

El hombre había llegado a la Argentina el 14 de marzo tras pasar unos días en España y Egipto, y desde el 10 de marzo presentaba síntomas compatibles con la infección por COVID-19.

En la misma clínica hay otros dos casos confirmados mientras que hay otros tres pacientes que permanecen aislados y se encuentran a la espera de los resultados de los estudios que confirmen su diagnóstico.

El último parte que emitió la municipalidad fue emitido el viernes por la noche. Informó que en General Pueyrredón hay un total de 6 casos confirmados de coronavirus (entre ellos el hombre de 51 años que perdió la vida en las últimas horas), 9 casos sospechosos que aguardan los resultados del laboratorio.

Es el segundo fallecimiento en esta ciudad por la pandemia. El martes pasado había muerto Federico "Jacho" Bensadon en la Clínica 25 de Mayo. Tenía 71 años y había llegado a Mar del Plata el 9 de marzo luego de visitar distintas ciudades españolas a las que viajó para visitar a sus hijos y nietos.

Un amigo lo fue a buscar a Bensadon a la terminal de Tienda León y lo vio tan desmejorado que lo llevó directamente a la clínica, donde quedó internado y aislado.

"Jacho Bensadon un tipo ejemplar. Bueno como pocos. Dejaba huella en quien lo conocía. Siempre con su sonrisa y la palabra justa. Junto a su mujer criaron a 5 hijos que son reflejo de esos valores. Aunque por alguna extraña razón logró estar con todos sus hijos, su mujer y sus recientes nietos antes de partir, esto lo sorprendió", lo despidió un amigo, Leandro, en las redes sociales.

Además, agregó: "Hace poco más de 15 días esto no era oficial, en España no había estado de sitio, no era agenda, la gente en las calles como si nada, en Argentina menos aún. Ojalá lo hubiéramos sabido para cuidarte. Somos muchos los que tuvimos la suerte de formar parte de tu vida. Te extrañaremos Jacho. Y en algún momento, todos juntos, te tendremos presente entre risas y lagrimas. Gracias por todo!".

España ​padece fuerte con el virus. En las últimas 24 horas se registraron 832 víctimas mortales y 8.189 contagiados más, siendo Madrid la región con más infectados, con 21.520 casos y 2.757 fallecidos, seguida de Cataluña, con 14.263 casos y 1.070 muertos. El total hay 72.248 casos confirmados y 5.690 fallecidos en el país, informó el Ministerio de Sanidad.

