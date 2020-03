Ingreso familiar de emergencia: activaron líneas para asesorar sobre la preinscripción

Entre las medidas que el Gobierno nacional dictaminó por la emergencia sanitaria que rige por el coronavirus está el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Desde ayer y hasta el martes inclusive, se realiza la preinscripción de acuerdo a la terminación del número de DNI. Para brindar asesoramiento y hasta para realizar el trámite a quienes no tienen acceso a internet, en varias poblaciones del interior activaron líneas telefónicas destinadas especialmente a atender a los potenciales beneficiarios.

A partir del 15 de abril comenzaría a efectivizarse el pago de $10 mil para todas aquellas personas que cumplan con una serie de requisitos fijados por el presidente Alberto Fernández.

En este sentido, desde Anses detallaron que los destinatarios de la asistencia económica especial son los “trabajadores y trabajadoras informales, de casas particulares, monotributistas sociales y también de las categorías A y B”. Pero además enumeraron que los requisitos son ser argentino nativo o naturalizado y residente; y tener entre 18 y 65 años de edad. Pero además, el titular o su grupo familiar no deberá tener ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, de un monotributo de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, de una prestación de desempleo, jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivos nacionales, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Tampoco el beneficiario o su familia no tendrá que ser ya beneficiario de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

No obstante, aclararon que “el IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar”.

Trámite

Considerando que el aislamiento social preventivo está vigente como una de las medidas destinadas a tratar de evitar la proliferación del coronavirus, Anses estableció que para acceder el IFE, el trámite se realiza “únicamente completando un formulario por internet”.

Y en este sentido, estableció un cronograma para las preinscripciones que fue organizada en base a las terminaciones de los números de DNI de los potenciales beneficiarios.

Por eso, ayer, podían anotarse aquellos cuya identificación termina en 0 y 1.

Mientras que hoy podrán hacerlo quienes tengan un DNI que culmina en 2 y 3. Y así sucesivamente, mañana ( 4 y 5), lunes (6 y 7) y martes (8 y 9).

“Una vez finalizada la preinscripción, Anses analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago”, aseveraron desde el sitio oficial del organismo nacional. En tanto, aclararon que los que “cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos”.

Colaboración

¿Sabés cómo inscribirte en el Ingreso Familiar de Emergencia”, se lee en el flyer que difundió la Provincia a través de las redes sociales y en el cual figuran ocho números de teléfono al cual los potenciales beneficiarios se pueden comunicar de 9 a 19.

Las líneas habilitadas son: 379 -4 - 935788; 274302; 286229; 268757; 284181; 283359; 283376 y 027779.

Pero además de resolver dudas, en varias municipios también habilitaron líneas especiales para poder realizarle el trámite a los pobladores que no poseen acceso a internet.

Este es el caso de la Municipalidad de El Sombrero, donde el intendente Raúl González informó que asignaron a cuatro personas para que recepcionen los datos y puedan cargarlos a través de las computadoras que poseen acceso a la red a través de fibra óptica de alta velocidad.

Similar servicio lo brinda la Municipalidad de Santa Rosa por medio de dos líneas de telefonía celular y Caá Catí a través de mensajes de textos de WhatsApp.

Por su parte, el intendente de Berón de Astrada, Adrián Curi destacó que está a disposición de la población, “personal idóneo para recibir consultas y tramitar el IFE a todos aquellos que no posean acceso a internet para realizar la preinscripción”. Y para ello, informó que la vía de comunicación es (379) 4- 323498.

En tanto, el dirigente del Frente de Todos, Cristian Ledesma expresó ayer en su cuenta personal de Facebook: “Desde mi domicilio ayudando en la carga de preinscripción del Ingreso Familiar por Emergencia dispuesto por el Gobierno nacional”.

Mientras que el Municipio de Ituzaingó comunicó que brindaba asistencia para realizar el trámite en el “Punto digital”, ubicado en la planta baja del Centro Cultural. En este punto aclararon que ese servicio está disponible de 8 a 12 y de acuerdo al cronograma establecido por Anses.

