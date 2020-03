Oficializan el pago de $5000 extra para las fuerzas

El Gobierno Nacional oficializó esta noche el decreto 318/2020 que habilita el pago de un adicional de 5.000 pesos para los integrantes de las fuerzas de seguridad y militares que prestan servicios en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por la pamdemia del coronavirus.



Se trata de una norma que fija una suma no remuneratitiva que se efectivizará en abril, de acuerdo a la información difundida en el Boletín Oficial.



Además, la resolución establece que este beneficio se conceda también al personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, que se encuentra afectado a los operativos que se realizan para verificar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.



Asimismo, la resolución aclaró que “el pago de la suma fija dispuesta estará sujeto a la efectiva prestación de servicios” por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad.



“En caso de que el personal no hubiera cumplido con la asistencia al lugar de trabajo, total o parcialmente, en forma justificada o no, la suma a abonar se ajustará proporcionalmente a la efectiva prestación”, sostuvo la norma en uno de sus artículos.



Pero aclaró que se hará una “excepción de los casos afectados por COVID-19 conforme los protocolos vigentes, que recibirán la asignación completa”.