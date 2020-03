“Hay que estar enfocados, no son vacaciones”, sentenció Layoy

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 trajo alivio al atleta Carlos Layoy que se encuentra en su Paso de los Libres natal cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).

“Es durísimo pero ahora que se suspendieron los Juegos estamos todos un poco más tranquilos”, reconoció el multiple campeón argentino de salto en alto. La principal preocupación pasaba por la falta de preparación de cara los eventos clasificatorios. “No podíamos entrenar ni siquiera al 50% porque no tengo los elementos y espacios necesarios. Yo realizo ejercicios básicos que me manda mi entrenador, tratando de mantener la forma física”, agregó.

En su casa en la ciudad fronteriza de la provincia de Corrientes, “lo único que puedo hacer son abdominales, fortalecimientos de tobillos y elongaciones, más que eso no puedo realizar Los gastos técnicos se hacen complicados dado que no tengo espacio ni materiales ya que esto también nos tomó de sorpresa y muchas cosas quedaron en Buenos Aires”, reconoció en declaraciones realizadas al programa El Deportivo (FM Continental Corrientes, 99.7 Mhz).

El máximo objetivo trazado por Layoy en el 2020 era la clasificación a los Juegos de Tokio que debían comenzar el 24 de julio. Para ello había planificado participar en diferentes eventos buscando los puntos necesarios para tener un buen ranking y así poder sacar el boleto a Japón.

“Debemos estar enfocados y no ver esto como unas vacaciones. Es decir, tenemos que mantenernos en forma, como podamos, porque es clave para el futuro. No podemos improvisar. No hay que dejar pasar nada porque los Juegos pueden adelantarse y no competir en julio de 2021, entonces hay que estar atentos a los torneos para sumar puntos”.

Si bien desde el Comité Olímpico Internacional, junto a las autoridades de Tokio, informaron que la nueva fecha se conocerá recién dentro de tres semanas, trascendió que los Juegos se realizarían en marzo o abril de 2021.

“Nosotros veníamos preparando con mi entrenador desde octubre del año pasado la pretemporada. Entrenamos muy fuerte pensando en enero cuando se realizó el Sudamericano de pista cubierta.

Luego en marzo ya íbamos a competir prácticamente todos los fines de semana para buscar la clasificación a Tokio”.

El 2020 competitivo comenzó para Layoy con dos torneos bajo techo en Bolivia. Durante el primer Sudamericano Indoor de Cochabamba mejoró su récord argentino con un salto de 2.16 metros aunque no le alcanzó para subir al podio.

Después regresó al país a la espera de los certámenes con la menta puesta de lleno en Tokio. “Cuando se fueron suspendiendo todos los torneos que daban puntaje, prácticamente quedaban clasificados los que comenzaron a competir en Europa y eso era muy injusto. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte en Sudamérica y América Central, con un calendario diferente, y al no disputarse las competencias no podíamos sumar y lógicamente nos angustiaba”.

Por eso es que la “postergación de los Juegos nos dio tranquilidad pero no nos tiene que agarrar de sorpresa la reanudación de la actividad. Debemos comenzar a competir, competir y competir ni bien pase toda esta situación”.

Una vez que se levanten las restricciones sanitarias impuestas en varios países, se irán armando los nuevos calendarios y es posible que se disputen muchos torneos en poco tiempo. “Por eso mismo tenemos que estar enfocados. Cuando esto termine se van a reprogramar las competencias y nos pueden colocar un Nacional en dos meses o todos los Grand Prix, donde se suman puntos, a fines de año”.

Competidores

En estos días de aislamiento, entrenamientos y ocio, Layoy (29 años) pudo hablar con algunos de sus rivales en el continente en la lucha por la clasificación olímpica. “Todos estamos de la misma forma, entrenando en las casas, algunos con gimnasios aunque el atletismo requiere de espacio por eso ahora se le da importancia a la elongación, fortalecimiento y mantenerse que es superimportante”.

Además remarcó su diferencia con atletas de elite. “Después estuve mirando algunos videos de saltadores, con los cuales no tengo contactos, que esperaban que se realicen los Juegos. Ellos, los muy buenos que son contados con los dedos de una mano, tenían todo para prepararse en forma particular y querían ir a Tokio, lo que me parecía una posición algo egoísta”.

En familia

Durante la charla también contó la forma, más allá de lo deportivo, en que afronta el aislamiento. “Estoy en Paso de los Libres, dado que cerró el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y nos tuvimos que volver a nuestras ciudades para cumplir con la cuarentena”.

“Creo que lo más difícil hoy por hoy es no subir de peso porque en la casa propia uno come mucho, dado que la comida no es la misma que habitualmente tenemos en el Cenard”. Al respecto, en medios de risas, comentó: “Le dije a mi mamá que pare un poco. Como no hay mucho para hacer, terminamos de comer y ya me pregunta qué vamos a comer mañana. Yo me quiero cuidar, pero cocina muy bien y cuesta”.

Sus habituales obligaciones deportivas, entrenamientos, viajes y competencias, le permiten estar poco tiempo en Paso de los Libres, por eso es que “estoy contento pero uno siempre extraña las rutinas y tanto tiempo sin poder hacerlas ya complica”, culminó.