Municipio prorrogó el vencimiento de las licencias y de todas las infracciones

El intendente de Mercedes, Diego Caram, rubricó la resolución Nº 156/2000, a través de la cual estableció prórrogas en los vencimientos tanto de las distintas licencias de conducir, como de las obleas de verificación técnica vehicular obligatoria y de las distintas infracciones administrativas. Así lo informaron el último viernes desde la Municipalidad.

Las modificaciones en los plazos forman parte de una medida que el Ejecutivo adoptó por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Y en este caso involucra a las tareas diarias que se realizan en al menos un par de áreas comunales.

Considerando que en primer término, ahora están “suspendidos los turnos para la emisión y renovación de licencias de conducir, como así también la ampliación de categoría”. Una prórroga que se regirá por 60 días para los casos en los cuales el vencimiento se registre entre el pasado domingo 15 y el 15 de abril.

En el segundo ítems de la normativa también consta que se aplazó por “30 días de corrido la vigencia de los registros de transporte de taxis, remises, transportes escolares y vehículos destinados al servicio de mensajería, cuyo vencimiento hayan operado u operen entre el 15 de marzo y el 15 de abril del presente año”, indicaron. Asimismo, acotaron que esa prórroga “se computará a partir del día subsiguiente a la fecha del vencimiento consignada en cada registro”.

Caram también resolvió diferir “por 30 días, de manera excepcional, la vigencia de las obleas de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para los vehículos escolares, taxis, remises, comercial de carga, de transporte de personas o de gran porte”. Y por último, postergó los vencimientos de todas las infracciones administrativas hasta el 30 de abril del corriente año.

No obstante, remarcaron que por situaciones de urgencias habrá una guardia permanente en la oficina de Educación Vial. Y “para el pago y resoluciones de infracciones” habilitarán una atención telefónica: (03773) 454370.

(C C)