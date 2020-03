Ordenan a Bolsonaro a no hacer campaña contra la cuarentena

La Justicia puso ayer un límite a la prédica del presidente Jair Bolsonaro de poner a Brasil en marcha pese a la amenaza del coronavirus, que ya mató a 111 personas en el país, con casi 4.000 casos positivos.

Laura Bastos Carvalho, jueza federal de Río de Janeiro, ordenó al gobierno abstenerse de divulgar campañas o cualquier mensaje que llame a la población a actuar de forma contraria a las orientaciones del Ministerio de Salud con base en la ciencia y en opiniones de entidades con conocimiento acreditado en epidemiología.

La orden judicial puso en el cesto de la basura a la campaña “Brasil no puede parar” que había sido anunciada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en sus redes sociales y fue criticada por gobernadores, parlamentarios y jueces.

Ante la polémica, la secretaría dijo que se trataba de una campaña experimental que no había sido difundida oficialmente, pese a que la anunció en redes sociales y luego, consumada la orden judicial, la eliminó.

La fiscalía, que pidió su anulación, consideró a la campaña gubernamental “engañosa, violadora del carácter meramente informativo impuesto por la Constitución, al difundir, sin evidencias científicas sólidas y en disconformidad con el consenso técnico y las recomendaciones internacionales sobre la materia, que no son necesarias medidas de aislamiento social amplias para administrar la intensidad del contagio por coronavirus”.

La campaña incentivaba a las personas a retomar su rutina y fue ampliamente compartida en redes sociales luego de un discurso en cadena de radio y TV en el que Bolsonaro defendió terminar con las cuarentenas para preservar los empleos y el funcionamiento de la economía y adoptar el aislamiento limitado a ancianos y grupos de riesgo.

La posición de Bolsonaro, que cuenta con el apoyo de algunas entidades empresariales, le valió al presidente protestas en su contra, con varias noches continuas de cacerolazos.

Las protestas fueron fuertes en la noche del viernes, día en que Bolsonaro, en una entrevista en TV, volvió a defender poner fin a las cuarentenas asegurando que “algunos van a morir. Lo lamento. Esa es la vida, esa es la realidad. No podemos parar las fábricas de automóviles”.

Bolsonaro compartió en sus redes sociales: “Debemos lealtad a ese pueblo. No es difícil prever lo que está por venir. Dios bendiga a Brasil”, dijo Bolsonaro.

