Indec: Corrientes y la región registraron un salto de más de 10 puntos en suba del empleo

El empleo registró un abrupto aumento de casi 13 puntos de un trimestre a otro en el aglomerado urbano Corrientes, según datos recientemente publicados por el Indec. La desocupación bajó 1,2 puntos, por lo que el año cerró con mejores indicadores de actividad laboral.

La tasa de empleo en Corrientes fue de 51,9 por ciento en el cuarto trimestre de 2019, de acuerdo con datos recientemente publicados por el Indec. Esto representa un incremento de casi 13 puntos, específicamente, de 12,9 por ciento en la ciudad, ya que en el trimestre anterior fue de 39,4 puntos.

Fue un alentador período a nivel regional. La media del NEA se posicionó en 50,9 por ciento, lo cual equivale a un incremento de 10 puntos si se compara el tercer trimestre de 2019 con el cuarto de ese mismo año. El salto fue significativo en términos estadísticos. El indicador más alto se observó en Posadas, con 54 por ciento; en segundo lugar, Gran Resistencia, con 52 puntos; en tercero, Corrientes, y en cuarto, Formosa, con 42,8 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en la Capital de la provincia hay unas 152 mil personas ocupadas. En el Nordeste superan los 557 mil; mientras que en Gran Resistencia asoman las 167 mil y en Posadas, las 155 mil.

Los hombres de entre 30 a 64 años son los que las cifras más alentadoras registran. El 84 por ciento de esta franja etaria está ocupada en el aglomerado urbano Corrientes, según datos del Indec. Mientras que la tasa de empleo entre los varones en general es de 61,8 puntos en la ciudad. Entre las mujeres, alcanza el 42,6 por ciento, lo cual la brecha de género es de casi 20 puntos en materia de empleo. Se trata de una tendencia que se repite en las últimas décadas.

Los indicadores positivos de empleo no dejan de ser llamativos en un cierre de año que estuvo marcado por el sacudón poscrisis cambiaria, cuando el peso trepó a 60, respecto del dólar. En los últimos meses de 2019 se tomaron una serie de medidas para intentar aplanar la inflación, la cual, en el NEA trepó al 57 por ciento interanual. Entre ellas, reducciones al 0 por ciento del IVA en una serie de productos alimentarios básicos.

En el último trimestre de 2019, la tasa de actividad fue de 54,8 por ciento, lo cual representó un incremento de 12,8 por ciento en relación con el tercero del mismo año. La más alta contempla a varones de 30 a 64 años, que alcanza el 87 por ciento.

Si bien los números fueron alentadores al cierre del año pasado. Aún restan los primeros indicadores de 2020, como así contemplar los efectos en la economía de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19. Algunos empresarios advierten que podría demorarse al menos un trimestre, luego del aislamiento social preventivo y obligatorio, en alcanzar los niveles de actividad similares a enero de este año.

Desocupación

Con 5,2 puntos, la tasa de desocupación en Corrientes es la segunda más alta de la región, ubicada esta en 5,1 por ciento. En primer lugar, se ubica Gran Resistencia, con 7,4 por ciento. Posadas registra un indicador de 2.9 por ciento, mientras que Formosa, de 4 puntos. Esto significa que en el Nordeste argentino hay un poco más de 30 mil personas que buscan y no encuentran trabajo. En esta situación se encuentran unas 8 mil personas en Corrientes, mientras que en Gran Resistencia, unas 13 mil, siendo la cifra más alta del NEA. En Posadas 5 mil y en Formosa 3 mil aproximadamente, según las proyecciones del Indec sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares.

La desocupación registró una baja en Corrientes de un trimestre a otro. En el tercero de 2019 fue de 6,4 puntos. Si se compara con el cuarto, se redujo 1,2 por ciento en dicho período. De esta manera, pasó a registrar las cifras más altas de la región, a ubicarse segunda. Claro que es necesario aclarar en dicho período no se habían publicado los números del Gran Resistencia.

En Corrientes la franja etaria más afectada por la falta de empleo son los jóvenes varones hasta 29 años. Allí se posiciona en 13 puntos. En segundo término, abarca a las jóvenes, con 10,5 puntos. En relación con trimestres anteriores, se repite la tendencia de que los hombres menores de 30 están en situación de mayor vulnerabilidad al momento de buscar trabajo.

Subocupación

La tasa de subocupación en el aglomerado Corrientes es 20 puntos. Esto consiste en la proporción de personas ocupadas que no cumplen con las 40 horas semanales. Por el contrario, el 29,6 por ciento está sobreocupado, es decir, superan las 45 horas semanales de trabajo, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Esto puede deberse a que algunos asalariados cuentan con más de un empleo para sostener la economía familiar, o bien a jornadas laborales por encima de la media recomendada.

Los indicadores de subocupación en Corrientes son los más altos de la región, en relación con otras ciudades capitales. La media regional es de 13,5 puntos. En Gran Resistencia, es de 11,4 por ciento. En Formosa, de 7,4 puntos; mientras que en Posadas es de 12,5 por ciento.

En consonancia con una tasa alta de subocupación, en Corrientes, la demanda de empleo es de 31,7 por ciento. Esto incluye tanto a desocupados como a subocupados que buscan trabajo. Es la más alta de la región, la cual se posiciona en 22 puntos. En segundo lugar se ubica la capital de Chaco, con 23 por ciento, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Nivel educativo

La región mantiene altos niveles educativos. En Corrientes, el 36,7 por ciento de la población económicamente activa completó la secundaria. El 25 por ciento, finalizó sus estudios universitarios. No obstante, el 14 por ciento, no alcanzó a completar el nivel medio. En tanto, el 7 por ciento, únicamente completó la primaria, y el 3,3 por ciento no accedió a completar dicho nivel. (MB)