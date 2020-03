Habilitan supermercados y farmacias como bocas de extracción de dinero

En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Banco de Corrientes informó que se habilitaron varios puntos de extracción de dinero para evitar aglomeraciones. Entre ellos, supermercados, estaciones de servicios y farmacias, para evitar la aglomeración de personas en los cajeros automáticos de la ciudad.

La entidad financiera de la Provincia, luego de dar a conocer los 20 puntos de cajeros automáticos en la ciudad, recuerda a la comunidad que pueden contar con bocas de expendio de dinero en los supermercados, uno de ellos, ubicado en Junín 1336 y Pedro Ferré 2985. Como también, en avenida Independencia 544, Centenario y Godoy Cruz, Cazadores Correntinos y Medrano, Alejandro Dumas y Florencia.

Asimismo, se puede recurrir a los centros de cobro ubicados en Maipú y Delgado, Gobernador Ruíz 2266, Gobernador Pujol 1998, Libertad 5377 local 2, 3 de Abril 702, Centenario 3500, Independencia 3599, La Paz 2400, Pedro Ferré 2135, Catamarca 978, Cosquín 2150 local 5, Lavalle 1200, Junín 1008, Agustín González 1067, Plácido Martínez 1601, Rivadavia 933, Yrigoyen 2117 y 1679. En el caso de las estaciones de servicio y farmacias, se puede recurrir al mismo mecanismo mencionado.

Vale recordar, además, que están habilitados 20 puntos de cajeros automáticos. Estos se ubican en avenida Juan de Vera 1098, Salta 731, 9 de Julio 1002, 9 de Julio 1099; Agustín González 1081, Junín 1240, 9 de Julio 1463, Junín 1598, acceso a avenida Pedro Ferré 1224, avenida Maipú 2550, avenida Ibáñez 1826, Cosquín y Estrada, avenida Gobernador Pujol 2330; Artigas 1400, Centenario 3515, Las Piedras esquina Larrea, Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1020; Ruta Provincial N° 5, kilómetro 400, Ruta 12, kilómetro 1029.

Cabe destacar que, por disposición del Banco Central de la República Argentina, hasta el 30 de junio del 2020 las entidades financieras no pondrán cargos ni comisiones por las operaciones de depósitos, extracciones, consultas, entre otros, efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe.

Por otro lado, en virtud de una atención más directa hacia los adultos mayores, se encuentra habilitada una línea telefónica exclusiva de asistencia a los mismos. El número en cuestión es 379-4426000 y busca evitar que los usuarios se muevan de sus hogares.

Asimismo, se dispuso un servicio de atención telefónica para asesorar a aquellos clientes que cuenten con tarjeta de débito, pero no sepan utilizarla y, a la vez, para que quienes todavía no posean el plástico, puedan solicitarlo. Este servicio funcionará de forma rotativa y los usuarios podrán llamar al 379-4479300 de lunes a viernes de 7 a 18. Finalmente, recordaron que también se pueden realizar operaciones bancarias a través de la aplicación móvil “Banco de Corrientes”, disponible para Android e Ios en el Play o App Store. Desde allí se pueden realizar pagos, transferencias y hasta plazos fijos.