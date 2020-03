Antigripal: centros barriales tienen su listado y piden que no salgan los abuelos

La aplicación de la vacuna antigripal a los abuelos, con la modalidad casa por casa, inició el jueves en Corrientes. Hasta el día de hoy, estarían vacunando en el barrio Cambá Cuá. En los demás barrios, cada Centro Primario de la Salud (Caps) y Sala de Atención Primaria (Saps) tiene una planilla con la población adulta y realizarán el mismo trabajo, según explicó la directora de Epidemiología de la Provincia de Corrientes a El Litoral, Angelina Bobadilla.

Cabe indicar que esta metodología se debe al contexto de pandemia que obliga a cumplir el aislamiento social. Al ser los abuelos los más vulnerables ante el coronavirus, focalizaron la colocación de la antigripal en este grupo. La dosis contra la influenza ayuda a no presentar cuadros graves de gripe, aún no hay vacuna contra el covid-19.

“Se irá casa por casa, los Caps y Saps ya tienen su listado en base a un censo y realizaron su programación. Pedimos a los abuelos que se queden en sus casas y si necesitan más precisión sobre día y horario que pasará a vacunar, que se acerque un miembro de la familia o vecino a consultar en la salita o centro sanitario del barrio”, indicó Bobadilla a este diario.

A la vez, comentó que estuvieron desde el jueves yendo casa por casa en barrio Cambá Cuá y Centro pero que, también algunos centros de salud como el Caps 8, ya bajaron a terreno. “Veremos si podemos terminar hoy (por ayer) o si es necesario seguiremos al día siguiente”, dijo haciendo referencia a que hoy podrían seguir trabajando los vacunadores en la zona céntrica; ayer no pararon durante la siesta para tratar de completar el listado de abuelos.

“Los fines de semana se trabajará de acuerdo a cómo vaya avanzando la aplicación en los barrios, es algo muy dinámico, los días de lluvia pueden perjudicar el trabajo”, señaló la doctora a El Litoral.

En este marco, aclaró que los vacunadores se acercan a colocar la antigripal y neumocócica a los adultos mayores. Los demás grupos como ser pediátricos tienen las dosis disponibles en el Hospital Juan Pablo II. También estarán desde abril en el Llano, las dirigidas a la población de riesgo.

“Estamos vacunando con un stock que mandó Nación y la semana próxima recibiremos más dosis, todos los años se trabaja de esta manera, mandan por tandas. También van a colaborar Ioscor y Pami con las dosis que les envió Nación, ellos tienen su listado”, precisó Bobadilla.

La antigripal forma parte del Calendario Anual de Vacunación, siendo gratuita y obligatoria, en especial para el grupo de riesgo conformado por: personal de salud, embarazadas puérperas, niños de 6 a 24 meses de edad, personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, personas de 65 años y mayores.

También, desde la Dirección General de Epidemiología desmienten que haya inscripción telefónica para vacunarse en el Caps Dr. Emilio Coni, como sugiere una información falsa viralizada por las redes.

Por otra parte, la coordinadora ejecutiva del Pami en Corrientes, Verónica Gómez, dijo a El Litoral que mañana se lanzará la campaña antigripal. Más precisiones se darán al inicio de la semana.

