Consulado gestionó excepciones y el paso de unos 50 argentinos varados en la frontera

El cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Di Lelle explicó a El Litoral que “tras conocerse el jueves el decreto presidencial comenzamos a recibir muchas consultas de personas que estaban regresando de las zonas de playas de Brasil”.

Si bien aclaró que “no podemos recibir mucha gente en Uruguayana, por la disponibilidad de hoteles, están cerrados, por una ordenanza municipal dictada ante esta situación”, señaló que en “durante el día tuvimos a unos 50 argentinos en el Consultado y hoy (viernes) logramos que Migraciones haga una excepción, y esta tarde pudieron cruzar hacia Paso de los Libres”.

Tras tramitar el pase de esas personas, el funcionario agregó que “seguimos recibiendo gente que llega a la frontera y se encuentra con que no puede pasar. Entonces gestionamos con la Municipalidad de Uruguayana la habilitación de uno o dos hoteles para que se puedan alojar, y lograron que nos autoricen uno, donde ya se están instalando”. Además resaltó que “Defensa Civil va hace los controles de rigor para que estas personas hagan cuarentena”.

Con respecto a la situación de San Borja, manifestó que “tuvimos el caso de tres argentinos que, con gestiones de Migraciones del puente lograron pasar hacia el lado de Santo Tomé”. En tanto que de ser necesario, señaló que “hablamos con el Municipio de San Borja que cuenta con un hospedaje para poder disponer para los argentinos que no pueden cruzar la frontera”.

Tras estas excepciones, Di Lelle aseveró a El Litoral que “ya no podrá cruzar ninguna persona más en forma particular: están siendo muy estrictos con el cumplimiento del decreto”.

Por otro lado, comentó el caso de “una médica argentina, que vive en Paso de los Libres pero trabaja en el hospital de Uruguayana, y no estaba pudiendo cruzar más con el decreto de Brasil que impidió el ingreso de extranjeros. Pero ante la necesidad de personal médico en el centro de salud brasileño, se le habilitó para que cruce, pero debe quedarse aquí, no puede regresar a Libres”.

Transportes

“Los camiones están exceptuados, pueden pasar, van hasta el Cotecar y ahí se les hace el control de temperatura por el personal de Paso de los Libres y, en caso de tener síntomas, el personal del hospital dispone el aislamiento, está todo bien coordinado con cada área”, indicó y apuntó: “También pueden cruzar camiones del lado argentino”.

“En un primer momento, lo que se daba es la costumbre de muchos transportistas que dejan el camión en Paso de los Libres y cruzan a descansar a Uruguayana, pero con el decreto anterior no pudieron hacerlo y hubo algunas molestias. Ahora eso ya se subsanó, y pueden cruzar”, concluyó.

(JPV)