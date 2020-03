“Hace ocho días que estamos aislados porque no tenemos colectivo urbano ni a Corrientes ni a Riachuelo. Acá no hay farmacia, tampoco cajero automático. Es decir que, aunque estamos cerca de la Capital, estamos aislados hace más de una semana”, aseveró una pobladora de San Cayetano que se comunicó ayer con la redacción de El Litoral para expresar su malestar. En este contexto, acotó que “hoy a las 11 supuestamente iba a venir el banco móvil, estamos haciendo fila desde esa hora. Pasó mucho tiempo, hasta pensamos que no vendría. Y finalmente llegó, pero son más de las 18”. Considerando el tiempo de espera y “que no se sabe por cuánto tiempo seguiremos así, al menos deberían instalar un cajero automático acá y ver la forma de que tengamos en que movilizarnos. Algunos tienen auto o moto, pero no es el caso de todos”, remarcó.

Tras lo cual indicó que “seguramente vamos a realizar presentaciones ante los organismos correspondientes porque no podemos seguir así”. (C.C).