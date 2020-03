El Gobierno dará “hospedaje y alimentación” a los varados

En medio de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus, el Gobierno aseguró ayer que le garantizará “hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica” a los argentinos que quedaron varados en el exterior y no tienen “otras alternativas”.

El canciller Felipe Solá firmó la resolución que crea el “programa de asistencia de argentinos en el exterior varados en el marco de la pandemia de coronavirus”.

También lo anunció desde su cuenta en Twitter, en la que destacó que se desplegó “el mayor plan de asistencia consular de la historia”.

“Nuestros consulados y embajadas tienen la instrucción de garantizar hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica a aquellas personas que no tengan otra alternativa. Seguiremos caso por caso hasta que puedan regresar”, destacó Solá.

Es que aún son miles los argentinos varados en distintas partes del mundo y que esperan regresar en alguno de los vuelos de repatriación, pero deberán esperar debido a la decisión del presidente, Alberto Fernández de suspenderlos.

Remarcó Solá que la cancillería coordinó “el regreso de decenas de miles de argentinos en circunstancias excepcionales”, y creó “programa para compatriotas en situación de vulnerabilidad que aún siguen en el exterior”.

La resolución que le dio carácter oficial a la creación del “programa de asistencia de argentinos en el exterior varados en el marco de la pandemia de coronavirus”, señala que únicamente serán asistidos quienes estén “en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios”.

La decisión del Gobierno llevará algo de tranquilidad a muchos de los miles de argentinos que continúan fuera del país esperando regresar y recibieron con angustia la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender los vuelos de repatriación.

Sin embargo, este sábado el presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Ceriani adelantó que en poco tiempo habría nuevos vuelos aunque “más espaciados” que los 42 que se realizaron en las últimas dos semanas.

