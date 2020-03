Guiño de Macri y la cúpula del PRO al Gobierno

Bajo la coordinación de Patricia Bullrich, la más experta del grupo en redes sociales, la cúpula del PRO debatió por videoconferencia qué hacer frente a la nueva etapa que se avecina en la lucha contra la pandemia del coronavirus por la inminente extensión de la cuarentena.

Con la participación de Mauricio Macri, recluido en su quinta Los Abrojos de Malvinas Argentinas, coincidieron rápidamente en respaldar las medidas que siga adoptando el presidente Alberto Fernández en el manejo de la crisis sanitaria. También expresaron la necesidad de reforzar la campaña por el estricto cumplimiento de la cuarentena y en expresar la necesidad de buscar paliativos a los efectos económicos y sociales de la pandemia.

De ese modo, acordaron bajar el tono de algunas de las críticas que se empezaron a levantar desde sectores de Juntos por el Cambio por la lentitud del Gobierno en descentralizar los reactivos para realizar los test del virus en las provincias y en cuestionarle algunos de los paliativos económicos.

Además del ex presidente -aún líder del espacio- y de la jefa formal del PRO, que organizó la charla a distancia a través de la aplicación Zoom, estuvieron frente a la pantalla el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo; su par del Senado, Humberto Schiavoni; el senador Esteban Bullrich y un extrapartidario, Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente.

(AG)