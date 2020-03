Hidroponía, un sistema de cultivo que garantiza verduras fresca aún en tiempos de emergencia

Ignacio Lona junto con su padre y su esposa, hace dos años comenzaron a cultivar con un método conocido como hidroponía. Este sistema permite producir utilizando disoluciones minerales en vez de suelo, por lo cual constituye una buena alternativa para ejecutarlo en espacios reducidos. “Y aunque hay ciertas restricciones por la emergencia sanitaria debido al coronavirus, estamos trabajando sin inconvenientes. Seguimos produciendo como siempre y llevando verduras de buena calidad a los curuzucuateños”, afirmó Lona a El Litoral.

Luego, brindó detalles sobre el emprendimiento familiar que esperan en un futuro no muy lejano poder comenzar a ampliarlo. “Ahora, nosotros alquilamos una chacra donde están los invernaderos. El primer año fue bastante complicado pero aprendimos de nuestros errores y actualmente estamos teniendo una muy buena producción de lechuga, rúcula, achicoria y albahaca. Y aunque por la emergencia ahora tengo que venir solo, lo importante es que no dejamos de producir y la gente puede tener las verduras frescas en su casa”, contó Lona a El Litoral. En este punto, señaló que “en el caso de la lechuga, por ejemplo, se lleva con las raíces. Entonces quien la compra puede ponerla en el agua y así le dura un poco más de lo habitual”.

Con respecto al traslado aseveró que no tenemos dificultades porque “llevo siempre conmigo la declaración jurada que está determinada como requisito para los que estamos exceptuados del aislamiento social preventivo para que podamos seguir produciendo alimentos”. (C.C)