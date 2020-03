Con balance positivo, Empedrado y Santa Lucía cerraron sus temporadas de verano

Luego de un verano que registró un alto movimiento turístico en toda la provincia y con el fin de las vacaciones, varias comunas del interior de Corrientes establecieron la clausura oficial de la temporada de verano. Este se concretó el último fin de semana, en Empedrado y Santa Lucía.

En la primera localidad, informaron ayer a través de sus redes sociales, que “desde el día de la fecha dejó de estar habilitada la playa La Perla. No obstante, la playa Paraná seguirá funcionando con los servicios habituales”.

En este sentido aclararon también que “se ruega a los lugareños y turistas no ingresar a sectores no habilitados para evitar inconvenientes. Caso contrario, la responsabilidad corre por cuenta de los bañistas”.

Cabe destacar que ambos espacios costeros tuvieron -desde inicios de diciembre de 2019 hasta los últimos días de febrero- una nutrida concurrencia de personas, no sólo de la Capital correntina o ciudades vecinas, sino de toda la región y de varias provincias del país.

En Santa Lucía, por otra parte, el último domingo fue el último día en que la playa Ramón V. Tannure estuvo habilitada al público. Desde la Comuna manifestaron públicamente su agradecimiento a los visitantes de “distintos puntos de la provincia como así también del país” y destacaron que el balneario fue “el más elegido de la región”.