La paridad de género en la agenda del Gobernador

El gobernador Gustavo Valdés reiteró su compromiso a impulsar la ley de paridad de género que actualmente se encuentra en la Legislatura.

“Del Me Too para acá ya nadie puede dejar de pensar la sociedad de otra forma que no sea de un modo igualitario, con paridad de género, donde todos tengamos los mismos derechos y desterremos para siempre la violencia hacia las mujeres”, expresó el mandatario provincial en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

“El año pasado asistimos por primera vez a un proceso electoral paritario y yo estoy seguro de que esas mujeres que accedieron en forma igualitaria a cargos legislativos van a hacer un aporte sustantivo al Congreso y a la sociedad”, señaló respecto de las elecciones nacionales. Entonces, la provincia eligió diputados nacionales.

“Me pareció muy importante que el Gobernador nos pidiera a los legisladores que saquemos la ley de paridad de género”, expresó, por su parte, la diputada provincial por el Partido Liberal (PL), Any Pereyra, respecto del discurso del mandatario el domingo ante la Asamblea Legislativa.

“Fue un discurso muy meticuloso y ha hecho hincapié en los tres ejes programáticos de su gobierno que son el desarrollo, la modernización e inclusión y en este sentido, los avances”, manifestó la legisladora provincial.