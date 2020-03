Concejo: sin urnas a la vista, auguran un año productivo

El jefe comunal Eduardo Tassano el domingo dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino, y ese mismo día se resolvió que las jornadas de trabajo en el recinto serán los jueves a las 10 de la mañana.

El presidente del cuerpo Alfredo Vallejos anticipó que espera que sin el condimento electoral, sea un año “fructífero”. Y confirmó en diálogo con este medio que apostarán nuevamente a acercarse a la comunidad mediante las sesiones itinerantes y trabajar con los jóvenes mediante el Concejo Estudiantil.

Además de analizar el discurso, Vallejos avizoró un fructífero año legislativo. “El intendente Tassano detalló con mucha claridad los logros concretados en 2019 y su planificación a futuro. A todos los concejales nos convocó a trabajar en conjunto, para el desarrollo de nuestra ciudad, y a estar abiertos al diálogo, con un profundo respeto a la división de poderes y la libertad de opiniones”, aseguró.

“Desde el Concejo Deliberante tenemos muchas expectativas para este período ordinario, en cuanto a la productividad legislativa. Es fundamental que el Ejecutivo municipal encuentre el acompañamiento necesario, para avanzar con las ordenanzas indispensables para el crecimiento de la ciudad”, consideró el presidente del cuerpo.

Añadió que “buscaremos generar consensos en los proyectos impulsados desde los diferentes bloques, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los correntinos”.

Aseveró que “en la actual gestión al frente del Concejo pretendemos seguir trabajando en la misma línea, y un objetivo fundamental es profundizar el vínculo con la ciudadanía. Las sesiones itinerantes y el Concejo Estudiantil serán muy relevantes para abrir las puertas del cuerpo legislativo comunal y mantener mayor cercanía con la comunidad”.

En cuanto a la relación con la oposición, Vallejos reconoció que no sabía cuál iba a ser la dinámica porque todavía no se reunieron; sin embargo, se expresó confiado de que pueda dialogarse y alcanzar los acuerdos necesarios.

Por último, consultado respecto a la agenda 2020, dijo que aún no le anticiparon cuáles serán las iniciativas que promoverán el Ejecutivo comunal, pero que estarán atentos a que comiencen a ser remitidas al legislativo para su correspondiente análisis.

Por último, cabe señalar que este año, los encuentros parlamentarios se seguirán concretando los días jueves a las 10, según lo aprobado por los ediles en el marco de la apertura.