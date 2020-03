Según abogado, “Hilacha” fue agredido de manera brutal

Marcelo Avalos, alias “Hilacha”, se defiende de la acusación de homicidio en el barrio Juan de Vera el fin de semana.

El Dr. Hermindo González, quien lo representa, afirmó que “Hilacha fue víctima de una brutal agresión por parte del grupo en el que se encontraba el joven fallecido”, agregando que incluso el supuesto agresor no portaba armas.

González informó que Avalos ya declaró como imputado en la Dirección de Investigación Criminal y que “narra un hecho que no tiene la misma dirección del que habla la fiscal”. Precisó que “fue víctima de un ataque feroz que se halla acreditado por las lesiones en su cuerpo y, en ese contexto, se produjo lo que desencadenó la muerte del joven Joaquin Espíndola”.

En la declaración de “Hilacha”, el abogado indicó que “él iba con su sobrino en moto a un kiosco y los integrantes de este grupo lo identifican”. Añadió que el fallecido “lo agrede, otros lo golpean, lo que hace que caiga y en el piso le dan una brutal golpiza”. “Después de esto, pudo restablecerse, casi broncoaspirado por la sangre en su boca a raíz de los golpes, se va a su casa arrastrándose, se cambia la remera y sale de nuevo preocupado por su sobrino, tras lo cual lo corren de nuevo”.

El abogado comentó que el detenido “no recuerda haber hincado a alguien, sí defenderse a puño limpio”, pero no habría tenido armas en su poder. Explicó que “es músico, se dedica a reparar celulares y televisores de plasma, pero es un buen vecino”.