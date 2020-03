Coronavirus: en Corrientes mantienen el alerta y el paciente del Vidal recibió el alta 

En la tarde de ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó el primer caso de coronavirus en el país. El paciente es un hombre de 43 años de Buenos Aires que viajó a Milán, Italia (también pasó por Barcelona, España). En este contexto, desde la cartera sanitaria local dijeron a El Litoral que “se mantiene el alerta y la vigilancia en los centros de salud, y se trabaja en educación y concientización”.

Respecto al joven internado en el Hospital Vidal con síntomas similares al covid-19, el director del nosocomio, Horacio Sotelo, dijo a este medio gráfico que “el paciente está en condiciones de recibir el alta” y que luego de obtener el segundo resultado que también dio negativo, regresó a su casa.

“Estamos a la espera de la recomendación nacional. Seguimos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo desde que se difundió el protocolo la semana pasada”, aseguró a este diario la directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla.

Además, indicaron desde el Ministerio de Salud que si se llegarán a dar casos en Corrientes se va a informar ni bien se tenga confirmación del Instituto Malbrán. Mientras tanto, “la Provincia ya puso en marcha un plan preventivo en respuesta al coronavirus” y sigue el protocolo nacional.

En este sentido, cabe recordar que el jueves pasado hubo una reunión en la cartera sanitaria local de la que participaron directores de hospitales, del sector privado, legisladores, infectólogos, personal de epidemiología, de la Dirección de Migraciones y de las diferentes fuerzas vivas. El objetivo de este encuentro fue integrar a todos los actores de la sociedad para preparar equipos para la detección precoz, el control y para limitar la propagación de la enfermedad.

El mismo día que se difundió esta guía, similar a la que se llevó adelante ante la pandemia de gripe, se conoció que en el Vidal estaba siendo atendido un paciente con síntomas similares al coronavirus y que los resultados finales de los estudios que se envió llegaron ayer a la tarde.

“El paciente está muy bien, en condiciones de alta médica. Hasta no tener confirmación del Instituto Malbrán de tipificación viral de su enfermedad viral, no podíamos dar el alta médica”, explicó Sotelo a este medio gráfico.

Los primeros resultados, que El Litoral publicó en la edición del sábado pasado, dieron negativo para influenza y dengue.

“No ingresó ningún otro paciente con síntomas similares. A la tarde recibimos el resultado del Instituto Malbrán que dio negativo para coronovirus y ahora (el paciente) ya está en su casa”, agregó Sotelo.

En relación al primer paciente con coronavirus en Argentina, las autoridades sanitarias nacionales informaron que el hombre se encuentra bajo tratamiento en un centro de salud del barrio de Recoleta.

En un contexto internacional que preocupa a las autoridades sanitarias, el ministro de Salud González García dio una conferencia de prensa y expresó que “estamos trabajando cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía con todas las jurisdicciones”. “Este es un caso importado y el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades. Está internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve, estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en el norte de Italia. Es un señor que viajó en primera clase, lo que limita los contagios cercanos”, sostuvo.

El ministro de Buenos Aires, Fernán Quiroz, indicó que “desde que llegó a Buenos Aires no tuvo contacto social, él vive solo y el mismo día que llegó se presentó en el centro de salud. La posibilidad de contagios locales es muy baja”.

Cabe indicar que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Se transmite de persona a persona, mediante microgotas expulsadas al toser o estornudar.

Las personas que hayan viajado a países de circulación viral deben estar atentas a síntomas como fiebre, infección o dificultad respiratoria, tos o dolor de garganta.