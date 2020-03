Ginés González García: “Estamos en un promedio de casos menor al que esperábamos"

"Estamos en un promedio menor al que esperábamos. Igual, eso no quiere decir nada: hay que seguir con el control”, sostuvo el ministro de Salud, Ginés González García, en referencia a los 820 casos de COVID-19 que se registraron al día de la fecha en el país.

Con respecto a la capacidad de testeos, González García también explicó que ya se repartieron 35 mil reactivos para hacer tests y habló acerca de la posibilidad de que, al final del día, se dispare la confirmación de nuevos casos de coronavirus. "Eso no quiere decir que estemos mal”, expuso Ginés en diálogo con el periodista Mauro Viale.

Acerca de la decisión de extender quince días más el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el ministro habló de lo importante que fue tomar esa medida a tiempo.

"Los argentinos entendieron que cuidarse es cuidarnos. Si bien no podemos impedir la circulación, queremos que sea lo más lenta posible y que los servicios de salud no dejen de dar respuestas. La gente no tiene que creer que la cuarentena no sirve. Fue muy útil. Es más: habría que analizar cómo hubiera sido la subida de la curva sin el aislamiento”, explicó.

Además, el Ministro confirmó que la Argentina está “por debajo del número de casos” de contagio esperados aún en la hipótesis más optimista. Sin embargo, dijo, “no hay que aflojar”. “Cada muerto es una tragedia. Uno la siente en términos individuales, pero también en términos epidemiológicos. La mirada es sobre el conjunto: cuántos casos, cuántos internados, cuántos externados, que tenemos un montón, y cuántos muertos. Vamos menos peor que otros países”, expuso.

Por último, González García admitió que la cuarentena obligatoria no podrá ser prolongada mucho más y que hay que encontrar un “equilibrio entre el funcionamiento total y el resguardo” para que el virus “tenga el menor impacto posible”.

Hacia el final de la entrevista volvió a decir que estaba orgulloso de los argentinos. "Me emocionan los aplausos a los médicos. Hacía mucho que no sentía un sentimiento nacional algo tan genuino”, sostuvo.

Infobae