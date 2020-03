Con 38 hogares cada 100 con internet, la pandemia acentúa la brecha digital

Un reciente informe revela que los accesos aumentaron sólo en 14 jurisdicciones. Economía y educación en plataformas por el aislamiento.

Quedarse en casa también implica prácticas de la vida cotidiana, como pagar cuentas, tomar clases virtuales, teletrabajo para algunas actividades de la economía. Sin embargo, no todos los sectores tienen acceso a internet. Desde hace un poco más de un año y medio, esta problemática se materializó en la agenda provincial con la conformación de una empresa de capitales de participación estatal de telecomunicaciones. Sin embargo, la brecha digital aún se observa en los porcentajes de acceso a una conexión domiciliaria, y se acentúa en un escenario de aislamiento social a causa de la pandemia.

Un reciente informe del Indec, revela que 2019 cerró con una mínima variación interanual de acceso a internet en la provincia de 0,6 por ciento. Son aproximadamente, 819 mil líneas de conexión disponibles, tanto para dispositivos móviles como para computadoras personales. En comparación con noviembre de ese mismo año, el crecimiento fue de 0,9 por ciento.

Pero 2019 no fue un buen año para nuevos accesos. Sólo se registraron aumentos en 14 de 24 jurisdicciones, y en las restantes, hubo descensos, un escenario atípico en los últimos años en Argentina. Neuquén lideró el ranking con un aumento de 3,7 por ciento. En segundo lugar, se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3,3 por ciento.

De acuerdo con el último informe de Enacom, la tasa de penetración de internet en Corrientes es de 38 cada 100 hogares. Se ubica por debajo de la media nacional, la cual es de 65. Para la Cámara Argentina de Internet (Cabase), los accesos fijos aumentaron un 13 por ciento en la provincia entre septiembre de 2015 y de 2019. En lo que respecta a banda ancha, específicamente, ésta creció un 32,7 por ciento en cuatro años.

Las provincias que están por debajo de los 35 accesos por cada 100 hogares son Catamarca y Formosa, según datos del Indec publicados este mes, correspondientes al último trimestre de 2019. Mientras que, muy por encima de la media, se ubican Capital Federal, con una tasa de 112, es decir, que en algunos hogares hay más de una conexión. En este grupo también se puede mencionar a La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Esto revela, a su vez, las asimetrías en materia de infraestructura entre las provincias del centro y del resto del país. En este sentido, varios gobiernos locales avanzaron en la conformación de empresas de participación estatal para dotar a sus territorios de conexión a internet, un servicio que por sí solo el mercado no podía satisfacer dada la escasa demanda en lugares fuera de los grandes centros urbanos. En Corrientes se puso en marcha la Sapem Corrientes Telecomunicaciones. El proyecto logró aprobación de la Legislatura en 2018.

En otras provincias se consolidaron iniciativas como Ecom Chaco. En Misiones se creó la Sociedad del Estado Marandú Comunicaciones, la cual opera desde 2013 y brinda servicios de valor agregado, lo que se suma a una alfabetización digital pocas veces medida.

(MB)