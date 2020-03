Tarjetas de débito solicitadas por teléfono se entregan puerta a puerta

Desde hoy comenzará la distribución de las tarjetas de débito solicitadas telefónicamente al Banco de Corrientes. Cadetes de la Policía serán los encargados de llevar adelante la entrega de los plásticos puerta a puerta.

Esta labor fue diagramada por el Banco de Corrientes en conjunto con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes.

Es así que, atento a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, y a la no atención al público de entidades bancarias, los organismos estatales planificaron un sistema de logística de entrega puerta a puerta de las tarjetas, con lo que se brindará una solución a aquellos que perciben sus haberes y beneficios a través de la mencionada entidad bancaria, y que aún no pudieron acceder a este fundamental instrumento para operar en los cajeros automáticos.

El mismo se desarrollará mediante la participación de los cadetes de la Policía de Corrientes, quienes serán los encargados de realizar las entregas en los domicilios de los solicitantes.

El sistema de logística de entrega de las tarjetas estará supervisada y coordinada por el jefe de la Policía, Félix Barboza, la directora de la Escuela de Cadetes Lilian Ayala, los funcionarios del Banco de Corrientes Carlos Lascurain y Agustín Migoya.

De esta forma, no solo se busca llevar tranquilidad a este sector de la población, sino que también se reduce la circulación de personas por la ciudad, dado que se suprime uno de los trámites que mayores movilizaciones genera entre los habitantes.