Analizan alternativas para salvaguardar la economía de las estaciones de servicio

La medida de aislamiento social obligatorio que rige en el territorio nacional, y que en principio fue prorrogada hasta el 12 de abril, generó un impacto negativo en todos los sectores de la economía argentina y donde las estaciones de servicio e Corrientes no se encuentran ajenas. Desde la cámara que nuclean a los estacioneros de la ciudad remarcaron que evalúan la posibilidad alternativas financieras o salvatajes económicos para garantizar el funcionamiento de los surtidores y las fuentes laborales en el corto y mediano plazo.

A su vez, el empresariado de las estaciones de servicio señaló que se encuentra garantizado el pago de los haberes de marzo para los empleados y que continuarán evaluando la manera de sostener la actividad durante la cuarentena y a mediano plazo tras el cimbronazo económico causado por el coronavirus.

La situación de las estaciones de servicio de Corrientes no es ajena al complejo panorama económico que atraviesa la Argentina por causa del coronavirus y las medidas sanitarias necesarias tomadas para evitar el contagio del virus, que a su vez causaron retracción en la demanda de combustibles. “La demanda de combustibles cayó en un promedio del 90% en las estaciones de servicio de la provincia, y en algunos casos hasta el 93%. Estamos evaluando las alternativas económicas o préstamos para poder continuar con la actividad y poder garantizar los salarios de abril al menos, lo cual es la prioridad”, señaló en diálogo con El Litoral el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor), Carlos Gold.

“Con mucho esfuerzo vamos a cumplir con los salarios de marzo, pero comenzaremos a ver las opciones para seguir, ya que la situación económica es catastrófica por la caída del consumo. Únicamente pensamos en cómo obtener recursos para el pago de salarios y para el mes que viene veremos los salvatajes disponibles”, añadió el empresario correntino. “Las consultoras internacionales determinaron que el período de vida de las empresas que no están en funcionamiento varía entre 17 y 27 días dependiendo del rubro. La situación de las estaciones de servicio con 12 o 15 empleados es complicada pero esperamos que las condiciones dificultosas puedan sortearse durante abril y a partir de mayo comencemos a ver el horizonte de salida”, expresó Gold.

(FC)