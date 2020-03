Liga inglesa: analizan terminar la temporada a puertas cerradas y con equipos aislados

La Premier League de Inglaterra analiza terminar la presente temporada con partidos a puertas cerradas y equipos aislados en hoteles durante seis semanas para evitar los contagios de coronavirus.

La particular iniciativa, en la que también interviene la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), es evaluada por todos los sectores ligados a la actividad y por autoridades sanitarias del Reino Unido, que ya adelantaron que al menos hasta mayo la actividad futbolística “está suspendida”.

Según el diario The Independent, los 92 partidos que le restan a la Premier podrían jugarse a partir de junio hasta el 12 de julio, cada tres días, a puertas cerradas y con los 20 equipos participantes aislados en distintos hoteles y complejos turísticos para evitar contagios de covid-19.

De concretarse la vuelta del fútbol, los clubes de la Premier no deberán devolver los casi 1.000 millones de euros ya cobrados por derechos televisivos, señala el periódico The Mirror.

La idea de aislar a los planteles (jugadores, entrenadores y colaboradores) en hoteles persigue el objetivo de evitar contagios por el covid-19.

La otra novedad sería que los equipos podrían ampliar el número de jugadores por plantel, ya que deberían afrontar al menos diez partidos en junio para poder finalizar en la fecha indicada.