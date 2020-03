El TOP de Mercedes definiría qué pruebas aceptaría en el juicio contra ex funcionarios

En el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, hoy a las 8.30, se reanudará la audiencia en la que se definirán cuáles son las pruebas que serán puestas a consideración en el juicio que se haría contra los ex funcionarios de Perugorría por un presunto caso de malversación de fondos públicos.

En este contexto, cabe recordar que están procesados quienes cumplieron las siguientes funciones en la comuna: Angelina Soledad Lesieux y Jorge Corona (jefes comunales); Patricia Yolanda Vera (tesorera); Ernesto Antonio Moray Mussio (auditor municipal); y Sabrina Lammens (ex secretaria de Gobierno).

Los abogados de los mencionados ex funcionarios, al ser consultados por El Litoral, reiteraron sus objeciones sobre presuntas documentales presentadas por la fiscalía. Esas cuestiones, adelantaron, serán planteadas en la audiencia. Y en ese contexto, los magistrados del TOP serán quienes definirán si dan o no lugar a las objeciones.