En la Mesa de Enlace dicen que “por ahora no hay posibilidad de paro”

La Mesa de Enlace consideró que “por ahora no hay posibilidad de paro” en la comercialización de granos tras el aumento de tres puntos porcentuales de las retenciones a la soja decidida por el Gobierno nacional, aunque indicaron que llevarán la propuesta del Poder Ejecutivo a sus bases para “ver qué deciden”.

“Por ahora no hay posibilidad de paro. Vamos a ver qué dicen las bases”, dijo el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, tras la reunión que mantuvo la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Allí, Basterra les anunció la suba en las retenciones de la soja con un sistema de compensación a pequeños productores y la baja en la alícuota a las economías regionales.

“Vamos a hablar con nuestras bases a los fines de explicar la decisión que ha tomado el Gobierno. Veremos en detalle cuando salga el decreto y levante la suspensión de comercialización y en la medida que consultemos la Mesa va a reunirse y veremos en función de ellos las medidas que se van a tomar”, subrayó Iannizzotto.

“Aquí lo que prima es la unidad (de la Mesa de Enlace) y ver de qué manera podemos sortear este conflicto de manera pacífica, pero sin olvidarnos de nuestros pequeños y medianos productores”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo que la reunión fue “buena”, a pesar de que “no logramos revertir el tres por ciento”, a la soja.

No obstante, indicó que “sí hemos tenido la comunicación por parte del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector”.

“Ha habido mejorías importantes en todo el resto de las producciones y nosotros vamos a consultar a nuestras bases para saber cómo seguimos y qué medidas tomamos”, concluyó.

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, comentó que “cada uno de nosotros nos vamos a nuestras entidades a consultar con nuestra gente y en base a eso vamos a resolver cómo seguimos”.