Vadell dijo que le dio mucho valor al triunfo frente a Comunicaciones

Un buen triunfo consiguió el lunes San Martín al superar a Comunicaciones de Mercedes por 72 a 70, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La victoria le permitió al Rojinegro consolidarse entre los primeros ocho equipos del certamen.

“Le damos mucho valor a este triunfo, por la magnitud del rival, y nos deja un poco más tranquilos para afrontar esta gira que tenemos ahora de tres partidos, que será muy exigente”, señaló el técnico Diego Vadell en declaraciones realizadas al programa Era por Debajo de radio Unne (99.7 Mhz).

Frente al conjunto mercedeño, San Martín volvió a jugar después de casi tres semanas de que estuvo parado, en parte por la ventaja Fibas, y en otra por el extraño fixture de la LNB.

“Una sensación que tengo es que el equipo asimiló todo lo entrenado en los 19 o 20 días que estuvimos practicando, donde repasamos todas nuestras ideas y las profundizamos. Sin embargo, cuando llegó la hora del partido me parece que estuvimos un poco faltos de ritmo de competencia”, explicó el DT.

Vadell agregó que “cuando se crean situaciones buenas, hay que tener eficiencia para poder dominar el ritmo del partido, y eso me parece que nos faltó un poco. Igual, me parece que el equipo estuvo muy bien, también lo estuvo al ponerse a la par de Comunicaciones en ese juego físico que lo hacen tan buen equipo”, destacó.

En cuanto a los baches que tuvo en su juego el Rojinegro, el entrenador hizo mención a que “hubo algunos momentos críticos, que fueron el arranque del tercer cuarto y una parte del último, donde Comunicaciones nos sacó cuatro puntos. Por suerte estuvimos fuertes de la cabeza y pudimos revertirlo jugando un muy buen básquet sobre el final, y si bien hubo algunos errores en los segundos finales, el equipo jugó una gran última parte y eso nos permitió llevarnos el partido”.

Consultado por dónde pasaron a su entender las claves del triunfo, dijo que “una la escribí en el pizarrón del vestuario, y eran los rebotes. Este es el cuarto partido que jugamos con Comunicaciones y, por suerte, los ganamos. En todos hicimos mucho énfasis en este aspecto, y si bien ellos han tomado rebotes ofensivos, porque esa es su virtud, nunca nos pudieron dominar el rebote, ya que gran parte de su juego son los segundos tiros. La otra, que son las recuperaciones para poder correr y acelerar en el campo, que creo que también las hicimos bien, obligándolos a jugar mucho en el 5 contra 5, que es donde San Martín se siente más cómodo”.

San Martín debe afrontar en los próximos días 6 partidos muy difíciles, 5 de los cuales serán de visitante. “Sabemos que tendremos una exigencia grandísima, pero nos preparamos para eso. De todos los equipos de la Liga tenemos el fixture más difícil. Lo saco de una tabla que hace siempre el entrenador asistente de Peñarol de Mar del Plata, Santiago Velza, y que actualiza permanentemente, y son estadísticas avanzadas al estilo NBA”, confió.

No obstante, señaló que “no tenemos por qué desconfiar de nuestro equipo, que hasta ahora en 20 partidos está haciendo un buen papel y creemos que podemos afrontar esta parte difícil del torneo con confianza y con chance de poder quedarnos en el objetivo nuestro de agarrarnos y permanecer en las primeras ocho posiciones”.

La delegación de San Martín partió anoche con destino a Buenos Aires, donde mañana visitará a San Lorenzo y el sábado lo hará ante Boca, para luego viajar a Comodoro Rivadavia donde se verá ante Gimnasia y Esgrima, el equipo de mejor récord del torneo.

“Nosotros pregonamos el buen juego, el saber lo que estamos haciendo en el campo para que el otro equipo tenga que jugar muy bien para ganarnos, y no que nosotros tengamos vaivenes de nivel y que cualquier equipo nos pueda superar”, concluyó Vadell.